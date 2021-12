La CE urge firmar un "gran pacto" migratorio contra "ataques" fronterizos

Bruselas, 10 dic (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas instó hoy a acordar un "gran pacto migratorio común" para toda la Unión Europea que defienda a los países miembros de "ataques" de "dictadores", como los perpetrados, según citó, por el régimen de Bielorrusia en las fronteras de Polonia, Letonia y Lituania.

En la tercera Conferencia Interparlamentaria de Alto Nivel sobre Migración y Asilo en Europa, celebrada este viernes, Schinas acusó al Gobierno de Alexandr Lukashenko de "colaborar sin escrúpulos" con redes de traficantes para "instrumentalizar" a personas migrantes de forma "cruel" con fines políticos destinados a dañar a la UE.

"Es un ataque importantísimo a nivel de seguridad. Lo que estamos viendo en la frontera oriental es una nueva y particularmente cruel forma de amenaza híbrida", alertó el vicepresidente comunitario, quien aseguró que una ofensiva contra un Estado miembro equivale a un "ataque" contra la "totalidad" de los 27.

En este sentido, Schinas sostuvo que no habrá "ningún otro momento político mejor" que el actual para llegar a un nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y urgió a la comunidad a "no perder" esta "oportunidad".

"Lo voy a decir de manera muy franca. ¿Por qué es tan atractiva la UE? Pues precisamente porque no tenemos un sistema común de inmigración y asilo. Así que hago un llamamiento para que se estudien en profundidad los elementos del pacto que están sobre la mesa. No habrá ningún otro momento político mejor que el actual", enfatizó.

En opinión del vicepresidente, la gestión de la crisis migratoria por parte de la UE representa un "triunfo importantísimo", el primero de lo que espera ser una serie de "éxitos colectivos europeos" contra los "problemas" que plantea la migración.

"Hemos visto que esta instrumentalización del sufrimiento humano no debe tomarse a la ligera en ninguno de los casos. Este tipo de acciones representan un auténtico peligro para nuestra seguridad común y ha sido un orgullo poder actuar a nivel colectivo", subrayó.

Schinas explicó que para dar respuesta a la "dramática" situación humanitaria del conflicto migratorio, la UE movilizó "centenares de miles de euros" para ayudar a las personas más "vulnerables", que viven bajo unas condiciones "muy duras" en la frontera.

En paralelo, añadió, la comunidad ofreció un apoyo "inmediato" a Polonia, Letonia y Lituania, los tres Estados miembros más afectados por la crisis, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que desplegó una "asistencia coordinada" para enviar tiendas de campaña, literas y sistemas de calefacción a la frontera.

"Estamos dando respuesta al régimen bielorruso insistiendo en las normas internacionales con una batería de duras sanciones que seguimos escalando. Estamos ante el quinto paquete de sanciones, aprobado a mediados de noviembre, que permite lanzar medidas específicamente contra entidades y personas que contribuyen a facilitar cruces ilegales a la UE", expuso.

Entre las sanciones destacan la suspensión del Acuerdo de facilitación de visados entre la UE y Bielorrusia, la elaboración de una "lista negra" de los operadores de transporte de países terceros que hayan participado en el tráfico de personas o el incremento de la financiación a operaciones de retorno voluntario.

Además, según el vicepresidente, la CE presentará la semana que viene una propuesta para modificar el Código de fronteras Schengen para reforzar el marco legislativo europeo con el fin de que los Estados miembros dispongan de más instrumentos para proteger sus divisorias exteriores cuando éstas se vean "instrumentalizadas".

"No es la primera vez que los migrantes y el sufrimiento humano se utilizan para presionar y coaccionar a la UE. Y me temo que tampoco será la última. Pero con estos esfuerzos demostraremos indudablemente que no solo tenemos voluntad, sino que además seremos capaces de prevenir casos semejantes en el futuro para que nadie pueda intimidar o acosar a la UE", sentenció. EFE

fhg/cat/si

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)