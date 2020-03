El SMS enviado por el Gobierno griego a los migrantes que intentan llegar a Grecia: "No intentes cruzar ilegalmente"

El gobierno griego está enviando a los refugiados que esperan en la frontera de Turquía para poder entrar en el país heleno un mensaje en el que los alerta de que están "incrementando al máximo la seguridad en la frontera". "No intentes cruzar ilegalmente", se puede leer en inglés.

Según han informado varios medios internacionales, el SMS lo han recibido las cientos de personas que están en las áreas norteñas del país entorno al río Evros, la zona por la que están intentando cruzar los migrantes, "con ayuda turca", según las autoridades griegas.

Government says this SMS being sent to non-Greek mobile phones approaching borders #Greece #Turkey pic.twitter.com/RilODPKy9u

El mensaje, que se está difundiendo desde el pasado sábado a todos los móviles extranjeros, incluye ahora también consignas contra la información que difunde el gobierno de Turquía, que según Grecia, "es enteramente falsa". Esa misma información se ha publicado desde las cuentas oficiales del país.

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib- persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM