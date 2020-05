Bruselas propone "levantar las restricciones gradualmente" y "entre regiones" para salvar la campaña veraniega

La Unión Europea busca que el verano no se eche a perder. Casi el 10% del PIB de la UE depende del turismo, un porcentaje mayor en países como España, que ronda el 13%. Y España es uno de los países con más casos de contagios y fallecimientos de Europa. Pero Grecia, con pocos casos y una gran dependencia económica del turismo se encuentra en una situación crítica.

"Nuestro objetivo es trabajar para reabrir los viajes entre países de la UE antes del 15 de junio, cuando sea posible", dice un documento no oficial griego, presentado a la Comisión Europea el lunes y obtenido por Politico: "No podemos permitir la fragmentación del mercado único en el caso de los servicios turísticos, no debe haber cuarentena u otro tipo de inhibición de los requisitos al regreso". Eso sí, Atenas no aboga por la reapertura total de las fronteras, sino "viajar entre regiones que han demostrado evidencia clara y persistente de que el coronavirus está bajo control".

Bruselas lamentó hace dos meses cuando los Estados miembros corrieron a cerrar sus fronteras entre sí. "Estamos discutiendo de nuevo como organizar la solidaridad de los Estados miembros, han vuelto las fronteras, y los dos pilares de la Unión, Schengen y el euro, vuelven a tener problemas", reconocía recientemente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Y, aunque Bruselas publicó unas directrices para desescalada y este miércoles publicará otras sobre la movilidad en el verano, los Estados miembros siguen tomando decisiones unilateralmente.

Este martes, el Gobierno español aprobó que los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. La orden será efectiva a partir del próximo viernes, 15 de mayo, y estará vigente durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. España sigue así la estela de gran parte de sus vecinos europeos, que han venido estableciendo periodos de cuarentena de 14 días a los viajeros que entran en sus territorios.

"Las medidas sobre cuarentenas son una competencia nacional. Esperamos que estas medidas tengan en cuenta criterios epidemiológicos y científicos y que sigan, por ejemplo, las recomendaciones del ECDC (Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades)", ha explicado el portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker, este martes en Bruselas: "Esperamos también que los Estados miembros con medidas de cuarentena apliquen las mismas reglas hacia otros Estados miembros si tienen una situación epidemiológica similar. Y también es muy importante que lo hagan en coordinación con los países vecinos, el resto de los Estados miembros y la Comisión Europea".

En total, son 14 Estados miembros y asociados Schengen los que han restablecido los controles en las fronteras interiores aéreas (Alemania, Bélgica,República Checa, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia, Lituania, Noruega, Polonia, Suiza) y nueve en las marítimas (Lituania, Dinamarca, Polonia, Noruega, Alemania, Estonia, Finlandia, Bélgica e Islandia).

En paralelo, la presidencia francesa explicó este domingo que no se aplicarán medidas de cuarentena a los franceses que lleguen a Inglaterra, una cuestión que trataron este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro inglés, Boris Johnson, en una conversación telefónica. "Ninguna medida de cuarentena se aplicará a los viajeros que lleguen de Francia (al Reino Unido) en este momento; cualquier medida de un lado u otro se tomará de manera concertada y recíproca", explicó el Elíseo en un comunicado para la prensa.

Mientras tanto, fuentes de Exteriores dan por hecho que la libre movilidad no se restablezca de hecho hasta principios de julio. Así, Exteriores y otros ministerios trabajan para lograr que para esas fechas ya estén acordadas unas normas consensuadas y comunes para la movilidad en Europa y que no se produzcan grandes diferencias o distorsiones entre estados miembros.

Esto no implica que todos los países Schengen se vayan a abrir a la misma vez, ya que podría ser que los criterios sean los mismos para todos, pero que los países se abran en base a su situación epidemiológica concreta; algo similar a la relajación de las normas en distintas provincias y regiones.

Sobre los territorios insulares, las fuentes consultadas por Efe aseguran que no se ha valorado aún la posibilidad de que abran sus fronteras al turismo exterior antes que la península, pero que si lo solicitan, se estudiará.

Así, de acuerdo con un borrador de la comunicación que aprobará este miércoles la Comisión Europea al que ha tenido acceso Euractiv, la Comisión Europea busca garantizar que los gobiernos vuelvan a abrir sus negocios turísticos de manera coordinada.

La estrategia de la Comisión Europea, explica Euractiv, recomendará un enfoque de tres fases para la reapertura de las fronteras que reúne a los Estados miembros "con perfiles de riesgo generales similares". Así, la agencia de control de enfermedades de Europa (ECDC) indicará una lista de áreas con baja circulación del virus, para que las "medidas generales de cuarentena" dentro de Schengen puedan comenzar a eliminarse.

La Comisión Europea, por tanto, propondrá un "proceso por etapas" para restaurar la libertad de movimiento en Europa, con un "enfoque gradual y coordinado" para el levantamiento de los controles en las fronteras internas de la UE. "Si los desarrollos epidemiológicos en Europa continúan su tendencia positiva actual, es posible que las restricciones de viaje y los controles fronterizos se levanten gradualmente en toda la UE", dice el borrador citado por Politico.

Eso sería en la llamada fase 2, pero la UE se encuentra ahora en lo que la Comisión llama fase 0. Para el período entre la fase 0 y la fase 2, Bruselas propondrá el levantamiento de las restricciones solo para unos lugares concretos, es decir, para las regiones de los países de la UE que tienen una "situación epidemiológica comparable [y sana]".

Bruselas también prevé permitir que el cruce de fronteras pueda estar sujeto a "a controles definidos", como controles de salud, sobre una "base no discriminatoria (que puede tener lugar en la frontera o antes)", dice el proyecto.

La no discriminación en las normas de nacionalidad se aplicará a cualquier decisión. Por ejemplo, si Francia relajara las medidas fronterizas para las llegadas desde España, eso se aplicaría a todos los ciudadanos de la UE que residen en España, no solo a los españoles.

Además, las restricciones de viaje podrían levantarse primero "para algunos modos de transporte y algunos tipos de actividades turísticas, en vista de la planificación de los viajes de vacaciones de verano", dice el documento de la Comisión al que ha tenido acceso Politico.

En su comunicación, la Comisión, informa Euractiv, calcula que el virus costará a la industria turística mundial hasta 400.000 millones este año y utiliza datos del Centro Común de Investigación para mapear qué miembros y regiones de la UE están más expuestos a la depresión prevista.

La cuestión de cómo combinar las medidas de higiene y distanciamiento social con la reanudación de los servicios de transporte también se aborda en el proyecto de comunicación, que exige un enfoque coordinado que no discrimine a ningún Estado miembro. "Los principios generales respaldarán la priorización de la reanudación de los servicios de transporte para todos los nodos", dice el documento al que ha tenido acceso Euractiv, y agrega que las medidas deben estar basadas en el riesgo, proporcionadas y "limitadas en alcance y duración a lo necesario para proteger la salud pública".

La restauración de la libre circulación es uno de los cinco pasos que la Comisión propone dar para los meses de verano: "Restaurar servicios de transporte seguros", "reanudar los servicios turísticos de manera segura" y los cupones o la pregunta de reembolso también se encuentran entre los temas de la agenda del miércoles, según un borrador visto por Politico.

"Manejado de manera correcta, segura y coordinada, los próximos meses podrían ofrecer a los europeos la oportunidad de descansar, relajarse y respirar aire, y de ponerse al día con sus amigos y familiares, en su propio Estado miembro o más allá de las fronteras ", dice el borrador, que se titula: "Europa necesita un descanso".