EY frena la investigación sobre los supuestos contratos irregulares de seguridad de El Corte Inglés

La investigación sobre las supuestas anomalías que se denunciaron en sendos anónimos sobre los contratos adjudicados por el director de Seguridad de El Corte Inglés, Juan Carlos Fernández-Cernuda, a empresas de su familia ha tenido un frenazo brusco. la empresa auditora EY ha decidido parar el informe que le solicitó la cadena de centros comerciales, según adelantó Expansión.

La empresa auditora ha argumentado que la aparición de los anónimos con información de las supuestas irregularidades les obliga a pedir a El Corte Inglés un procedimiento interno para esclarecer las supuestas irregularidades. Cuando El Corte Inglés realice esta investigación y emita unas conclusiones, EY decidirá si considera relevante el contenido del informe.

Sin embargo, como publicó eldiario.es el departamento de Cumplimiento Normativo ya hizo una investigación interna sobre la información de uno de los anónimos apuntando que Fernández-Cernuda había declarado que tenía el permiso del entonces presidente de la compañía, Isidoro Álvarez, y del consejero y presidente de la Fundación Ramón Areces, Florencio Lasaga.

La posición de Lasaga en El Corte Inglés es determinante. No solo es miembro del consejo de administración, el directivo también preside la fundación que controla el 37% de las acciones de la compañía de centros comerciales y se ha convertido en una pieza fundamental en la guerra entre familias por el poder en la empresa de distribución.

Fuentes de El Corte Inglés aseguran que Lasaga se ha posicionado junto a las hermanas herederas, Marta y Cristina Álvarez Guil, para derribar a Dimas Gimeno como presidente de la compañía. De hecho, el peso accionarial de la Fundación fue fundamental para retirar el carácter ejecutivo de la presidencia de Gimeno.

El actual presidente de la compañía de distribución ya declaró que no le parecía correcto que EY hiciera la investigación externa ya que es la misma compañía que ha sido contratada por el Corte Inglés para auditar las cuentas de 2017. Otro directivo de la compañía añade que EY no es especialista en forensic, con lo que no puede hacer una investigación adecuada de los supuesta irregularidad de los contratos.

Gimeno había pedido reiteradas veces información sobre la auditoría de EY sin que obtuviera respuesta, según fuentes de El Corte Inglés. En el consejo ordinario que tendrá lugar este miércoles, Gimeno había incluido un punto para conocer el estado de la investigación que estaba llevando a cabo EY, aunque ahora será imposible porque la han frenado.