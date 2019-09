Hipotecados con el IRPH que apenas pueden subsistir: "Se lleva el 99% de nuestro ingresos, estamos muy mal"

Más de un millón de hipotecados en España entre principios de los noventa y 2013 estaban este martes pendientes de la opinión emitida desde Luxemburgo por el Abogado General de la UE, Maciej Szpunar, sobre el uso del índice IRPH.

Esta era una de las referencias que se daba al precio de los préstamos hipotecarios hasta 2013. Usado sobre todo por las antiguas cajas de ahorros, se calculaba como una media de los tipos de interés que se aplicaban en España. En su momento se consideraba menos volátil que el euribor. Los datos actuales muestran la gran diferencia. El euribor en agosto estaba en el -0,356% más el diferencial que aplique el banco, mientras que el IRPH se encuentra en el 1,836%, según el dato de julio recogido por Banco de España. Una diferencia abismal para los bolsillos de algunos hogares que ahora atisban una situación más esperanzadora.

Por ejemplo, Asunción Chavarri. En el año 2000 pidió una hipoteca de 171.000 euros en lo que entonces era La Caixa (hoy Caixabank) para pagar su casa en Soto del Real (Madrid) en un plazo de 30 años. La cuota mensual, que desde entonces se ha mantenido prácticamente inalterada, según explica a eldiario.es, es de unos 1.000 euros mensuales.

"Con el tiempo vimos que todo el mundo pagaba menos y nosotros no". Hablaron con el banco en tres ocasiones para tratar de renegociar la cuota, ya que ella (que ahora tiene 62 años) quedó en paro al tener que cerrar un negocio de hostelería que tenían abierto en un pueblo de Toledo. Su marido, de 73 años, es jubilado y tiene una pensión de 1.050 euros mensuales.

Según sus cálculos, con el euríbor pagarían menos de la mitad, 440 euros al mes, lo que sí les permitiría afrontar otros gastos de primera necesidad, ya que con la cuota ligada al IRPH solo tenían 50 euros mensuales disponibles. En 2017 dejaron de pagar.

"No podíamos subsistir, la hipoteca se lo comía todo. El banco solo nos ofrecía vender la casa o dársela a ellos. Decidimos, con angustia, dejar de pagar". Caixabank les presentó una demanda y ahora están pendientes de juicio. "Había relación con gente del banco y confiamos en ellos. Menos mal que no tenemos hijos, porque pienso que deben llevar peor todavía estar en esta situación", dice Asunción.

Es el caso de Luis Miguel Fernández, de 57 años y con cuatro hijos, dos de los cuales viven con él y su compañera, que se ha quedado en paro. La situación es grave, ya que hace poco este trabajador en reparaciones de ferrocarril sufrió un ictus que le impide expresarse con claridad, y ahora se encuentra de baja. Uno de los hijos que vive con él tiene una discapacidad asociada a un problema mental (por lo que cobra una pensión) y el otro no tiene trabajo.

En 2011 se hipotecó por 200.000 euros a 30 años con la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), una entidad financiera autorizada por el Banco de España. Luis Miguel paga 1.070 euros mensuales que según asegura suponen el 99% de los ingresos familiares. "Estamos muy mal. Hasta 2016 no me enteré de que tenia el IRPH, no sabía lo que era eso", asegura. "Me enteré por un familiar que me lo dijo. Lo que sí veía es que bajaban todas las hipotecas y la mía no bajaba de ninguna forma".

Preguntados sobre si observan con esperanza el dictámen del abogado de la UE, estos dos afectados, que están representados por Asufin, admiten que "es muy pronto para saberlo", pero tienen claro que las hipotecas que ellos contrataron eran "abusivas". "Esperemos que la sentencia le dé la razón", confía Luis Miguel. El Tribunal de Justicia de la UE, cuyas resoluciones suelen coincidir con las del abogado general, se pronunciará en unos meses, en un fallo que podría cambiar la situación de estas personas.