Revuelta de ciudadanos chinos contra el BBVA por el bloqueo masivo de sus cuentas: "Queremos igualdad"

Cerca de veinte ciudadanos chinos han quedado este martes en la calle Marcelo Usera, Madrid, para ir juntos a poner reclamaciones a las dos sucursales que BBVA tiene el barrio. ¿La razón? El banco ha bloqueado sus cuentas bancarias y no pueden ni sacar ni ingresar dinero.

"Soy estudiante. Mis padres me ingresan dinero de China y mi hermano de Estados Unidos, pero desde hace unos meses no pueden. Afortunadamente, tengo otra cuenta en Santander. Y aunque me desbloqueen esta, no quiero estar más con este banco después de lo que me ha hecho", explica Yupeng de camino a la oficina.

Yupeng es uno de los voluntarios que ha acudido a la cita. Sabe español y ayuda al resto de sus compatriotas a comunicarse con los trabajadores del banco y presentar la reclamación. Junto a él está Beini, otra joven china que habla el idioma y atiende a la prensa. En los últimos días, la comunidad china en España se ha organizado para que su historia tengo eco más allá de sus propios medios, que ya acudieron el viernes pasado -primer día de protesta- a cubrir una concentración similar en la sucursal de Marcelo Usera, 143.

Un grupo de ciudadanos chinos se reúne en Usera para ir a protestar a la sucursal de BBVA AP / Usera

"Somos miles de afectados, sobre todo estudiantes y trabajadores", explica Beini. "Estamos agrupados en varios chats y en cada uno hay 500 personas. El lunes hubo otra tanda de reclamaciones en Barcelona y Palma. Presentamos la documentación para que nos desbloqueen la cuenta y dicen que tenemos que esperar, que en el departamento de blanqueo de capitales tienen mucho trabajo".

A la reclamación colectiva de este martes en la sucursal madrileña de Marcelo Usera, 143, ha terminado con la presencia de la policía municipal. La oficina ha colgado el cartel de "cerrado por problemas técnicos" durante un rato, aunque desde el banco niegan que hayan sido los empleados los que han llamado. "Tranquilidad total, de verdad", indican.

La policía entra en la sucursal de Usera del BBVA

¿Qué ha pasado exactamente y por qué tantos chinos tienen la cuenta bloqueada? Hablamos con Juan, uno de los afectados, que prefiere no dar su nombre real. "Soy universitario en Madrid. Hace unos días quise hacer una compra por internet y descubrí que no podía. Me metí a la app de BBVA y me salía el mensaje de que tenía la cuenta bloqueada por la ley de prevención de blanqueo de capitales", cuenta. "Llevo años con la nacionalidad española y el DNI, pero la tenía bloqueada. No me habían pedido documentación antes y me extrañó. Lo consulté y resulta que se lo están haciendo a más personas de origen chino".

A Juan, que también ha ido a una de las sucursales de Usera, le han dado cita para el mes que viene. "Quieren el documento de empadronamiento, porque antes vivía en otro sitio, así que tengo la cuenta bloqueada hasta marzo o abril. Por suerte, pago la universidad con la cuenta de otro banco. Espero que esa no me la bloqueen".

Una cuestión temporal

El bloqueo de cuentas tiene que ver con la ley de prevención de blanqueo de capitales de 2010, que obliga a los bancos a tener actualizada la información de sus usuarios.

"El banco necesita saber el origen de los fondos que aportan los clientes y conocer exhaustivamente su actividad económica real", explican fuentes de la entidad. "BBVA aplica las mismas medidas que el resto de entidades. Y no es un tema que esté centrado en este colectivo, solo en clientes que no han actualizado su información en el plazo requerido. Es una cuestión temporal".

Pantalla bloqueada en la app de BBVA

Según explican, el bloqueo solo afecta a los clientes -de cualquier nacionalidad- que hayan cambiado de actividad o domicilio y cuyos datos necesiten ser actualizados. También insisten en que se lo han notificado a todos, pero varios afectados aseguran que no ha sido así.

"No recibí ni un email, como sí le sucedió a una amiga española a la que también bloquearon la cuenta. Había un mensaje en mi área de cliente de la web BBVA, pero hasta que no entré ni me enteré. Me lo enviaron el 3 de febrero y el 5 mi cuenta estaba bloqueada", añade Sandra Zheng, que lleva años trabajando en el sector publicitario en España y desde hace uno es autónoma. "Ellos justifican que por la app debe habernos llegado esa notificación, pero no todos la tenemos descargada".

"Stop racismo bancario"

Sandra se siente, como muchos de los perjudicados, discriminada por ser china. Cuenta que a su amiga española no solo la avisaron por correo electrónico, sino que con solo presentar la nómina en el banco se la desbloquearon.

"Ahí empecé a sospechar. En la sucursal cogieron mis datos y en la última pantalla les dio error", cuenta. "La conclusión que me dieron fue: no solo tienes que firmar tu declaración de actividad económica, sino que tenemos que rellenar una hoja por ti y enviarla a la central. Me dijeron que otros clientes chinos habían tenido el mismo problema".

Cartel de protesta contra el BBVA por parte de los ciudadanos chinos

BBVA no ha sido el único banco que ha bloqueado cuentas de chinos. Hace dos años, Bankia hizo lo mismo y desde entonces ha sucedido alguna vez más. Según se informó entonces, la causa estaba en el aviso que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) envió a los bancos "avisando del riesgo de blanqueo de capitales entre clientes chinos y otros países". Así, los bancos bloqueaban cuentas si detectaban movimientos sospechosos, como ingresos periódicos y transferencias al extranjero.

Este aviso no era excepcional: el Sepblac hace inspecciones periódicas y, si ve algo relevante, avisa a los bancos para que corrijan lo que deben. Desde BBVA indican que esta vez no han recibido ningún aviso, que todo tiene que ver con la actualización de los datos.

Además de estudiantes y trabajadores, entre los bloqueados hay pequeños empresarios que están viendo perjudicado su negocio. "La cuenta de la empresa no puede recibir transferencias", explica Enia, dueña de una empresa de educación infantil bilingüe para niños chinos. "Los padres también tienen las cuentas bloqueadas. Ya hemos cambiado los recibos a otro banco. Yo solo digo que somos legales".

La embajada china ha enviado un email explicando a los afectados que tienen derecho a reclamar "si hay un acto ilegal, como discriminación racial". Los ciudadanos chinos han tomado otras vías para quejarse y han llenado el Facebook del banco de comentarios y carteles con los lemas "¡Stop racismo bancario!" y "¡Queremos una igualdad en trato!". Incluso un joven Youtuber, Noel Sunuoyi, ha grabado un vídeo denunciando la situación.

En las últimas horas, el banco ha desbloqueado algunas cuentas. La versión que circula entre los afectados es que ha abierto la mano y ha dado permiso a las sucursales para hacerlo, en lugar de dejarlo todo en manos de un departamento central.

En los comentarios del Facebook de BBVA, los propios clientes se explican unos a otros cómo hacerlo. "Hay que insistir mucho y mucho para que os hagan caso", dicen. "A mí me ha llamado un asesor, le he dado todos mis datos y me ha desbloqueado la cuenta, aunque la tarjeta sigue inoperativa", concluye Sandra. "Creo que es porque este fin de semana la comunidad china se ha levantado y ha puesto su queja. Eso les ha obligado a rectificar y parece que empiezan a levantar el telón".