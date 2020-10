Bankia elige a la fintech The Logic Value para avanzar en su digitalización

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Bankia ha elegido a la fintech The Logic Value para el desarrollo de soluciones financieras que contribuyan al avance en su digitalización.

En un inicio, los desarrollos se centrarán en Bankia Asset Management, la gestora de fondos del grupo, si bien en paralelo se analizará el diseño de nuevas iniciativas para otras áreas de la entidad como riesgos o mercado de capitales.

En la consecución de este acuerdo han colaborado tres áreas del banco: Bankia Asset Management, la Dirección de Sistemas de Mercados, Valores y Gestión de Inversiones y la Dirección Corporativa de Innovación.

Las relaciones entre Bankia y The Logic Value comenzaron hace más de tres años, cuando la startup valenciana participó en la primera convocatoria del programa de innovación 'Bankia Fintech by Innsomnia' en 2017.

El director corporativo de innovación y ciberseguridad de Bankia, Ignacio Cea, ha asegurado que la fintech ha mostrado desde un principio "su valía" en el manejo de grandes cantidades de información de mercados.

Por su parte, el consejero delegado de The Logic Value, Lorenzo García, ha explicado que era consciente de que el desafío era a largo plazo y que, para superar la travesía en el desierto de una pequeña empresa negociando con grandes, debían ser constantes y demostrar sus capacidades para aportar valor a los departamentos de Bankia.