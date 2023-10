¿Cuánto cobra tu alcalde? Nueve regidores cobraron más que Sánchez en 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cobró durante el año pasado 86.542 euros, tal y como se fijó por los Presupuestos Generales de ese curso. Es la principal autoridad política y el cargo público más relevante del país. Sin embargo, no son pocos los representantes de las distintas instituciones y poderes del Estado que tienen unos ingresos sensiblemente superiores a los del jefe de Gobierno, ahora en funciones. Entre ellos, casi una decena de alcaldes que, pese a gestionar presupuestos y servicios mucho más reducidos, tienen unos emolumentos ampliamente más elevados.

En concreto, son nueve los regidores que durante el pasado año superaron el sueldo de Pedro Sánchez. Así se desprende de la reciente publicación de la estadística de la Información Salarial de Puestos de la Administración (IPSA), que recoge el Ministerio de Hacienda y Función Pública de manera anual. Este documento recoge el salario que han tenido más de 7.000 alcaldes españoles durante 2022, según la información trasladada por los consistorios. Hay cerca de un millar de ellos que no lo han comunicado al Ministerio y no aparecen en la estadística, siendo el municipio madrileño de Leganés el más grande de ellos.







El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, encabeza esta estadística pese a que el sueldo declarado por el Ayuntamiento de la capital es algo inferior al de un año antes. En concreto, en 2022 cobró 108.158 euros, según figura en el registro de Hacienda. No es el único cargo del consistorio que supera los 100.000 euros de salario, ya que, como informa su portal de transparencia, también lo hacen los tenientes de alcalde, los delegados de las distintas áreas de Gobierno o los presidentes de distrito. Únicamente los concejales sin responsabilidades añadidas tienen sueldos por debajo del presidente del Gobierno.

Junto a Almeida, lideran la tabla Juan María Aburto, alcalde de Bilbao del PNV, y Ada Colau, que a cierre de 2022 seguía siendo la regidora de Barcelona. La capital de Bizkaia superaba el pasado curso a la catalana, cuatro veces más grande, en cuanto al sueldo de su alcalde, aunque ese sorpaso fue temporal. Tras las elecciones de 2023, el actual regidor de Barcelona, Jaume Collboni, superó los emolumentos de Aburto. Madrid, Barcelona y Bilbao son las tres ciudades cuyos alcaldes cobran más de 100.000 euros.

Las grandes capitales provinciales como Vitoria, Donostia, València o Sevilla tienen a algunos de los alcaldes que recibieron un salario mayor que el del presidente del Gobierno. También están en esa situación los regidores de Valladolid o de Getxo, única localidad que no es cabeza provincial que se cuela en este listado.







La estadística publicada en los últimos días por el Ministerio de Hacienda, sin embargo, guarda una salvedad importante. El pasado mes de mayo hubo elecciones municipales y algunos de los alcaldes que ostentaban el cargo al cierre del año ya no están en él. Es el caso de la propia Colau, de Ribó o de Antonio Muñoz, el exalcalde socialista de Sevilla. Además, en multitud de municipios se han aprobado tras la constitución de los nuevos consistorios subidas de sueldo muy significativas, por lo que la foto fija que apuntaba la estadística de 2022 sufrirá una importante actualización en la próxima publicación del Ministerio.

Tras las elecciones de mayo y la constitución de ayuntamientos en junio, muchos de ellos aprobaron importantes subidas salariales. Es algo habitual cuando arranca una legislatura o cuando llega un nuevo alcalde. Sin embargo, este año en el que se ha puesto mucho el foco en la mejora salarial de los trabajadores, ha habido ayuntamientos que han dejado titulares con subidas que superan el 50% en algunos casos. Uno de los casos más sonados de subidas de sueldo es el de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. La regidora, cuyo difunto marido e hijastro han sido procesados por narcotráfico, cobrará a partir de ahora 92.928 euros al año. Supone que será una de las alcaldesas mejor pagadas del país.

Si bien, una vez esquivadas estas salvedades, la estadística sí sirve para dibujar un esquema de cuál es la remuneración que han tenido y tienen los alcaldes españoles. Especialmente, aquellos que tienen una dedicación exclusiva a la ciudad que dirigen, algo que ocurre principalmente en las localidades más grandes. Aunque no están solo las capitales de provincia entre los principales salarios de alcaldes de España. Localidades como Las Rozas y Pozuelo (Madrid), Roquetas (Almería) o Basauri (Bizkaia) cuentan con salarios que superan los 80.000 euros.

Como es lógico, el cruce de los datos de salarios y habitantes de cada municipio permite concluir que las localidades más grandes tienen mayores salarios. Sin embargo, no siempre es así y este ejercicio permite encontrar casos significativos. Por ejemplo, Asier Iragorri, el alcalde del PNV de Basauri, que reeditó mandato este año, cobró 80.000 euros, en un municipio de 40.000 habitantes. Por el lado opuesto, el alcalde de una ciudad como Badalona, con más de 220.000 habitantes, cobró 37.000 euros. Hasta las pasadas elecciones, el regidor era Rubén Guijarro, del PSC, al que ha sucedido el popular Xavier García Albiol, que ha recuperado el bastón de mando.







Aunque pueda dar una imagen de aleatoriedad y de improvisación a la hora de fijar los salarios de los alcaldes, lo cierto es que en España existen ciertas normas que limitan estos ingresos. Eso sí, con horquillas bastante amplias. Es el Ministerio de Hacienda el que establece los límites para el salario de los alcaldes en función del tamaño de su municipio. Esta cifra se actualiza cada año en los presupuestos generales del Estado. Así, por ejemplo, según las propias cuentas de 2022, Almeida podría haber llegado a 111.000 euros, sin saltarse los límites de Hacienda.

Grandes diferencias

Más allá de las grandes cifras, las estadísticas de Hacienda dibujan amplias diferencias entre alcaldes. Por ejemplo, Córdoba y Bilbao son ciudades con población similar. Sin embargo, el regidor de la ciudad andaluza, José María Bellido, cobró en 2022 poco más de la mitad que Aburto durante el pasado año. O el anterior alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', cobró la mitad que el de Las Rozas (Madrid), con un tamaño similar, además del hecho de que Cádiz es capital de una provincia.

Además, no todos los alcaldes tienen dedicación plena a su municipio, por las razones que sean. Puede ser que la localidad sea pequeña o que el propio regidor tenga otros cargos, por ejemplo, en las diputaciones. Sin embargo, esto no exime a algunos de ellos de tener sueldos bastante elevados en sus ayuntamientos. Es el caso de Archena (Murcia), cuya alcaldesa cobró 53.000 euros. También los hay que no tienen un sueldo fijo, sino que dependen de asistencias a plenos y comisiones. Es el caso de los alcaldes de Benahavís (Málaga) o Salt (Girona), que ganaron con ello en torno a 40.000 euros.







Sin embargo, la realidad es muy distinta para la gran mayoría de los alcaldes del país. Más de un tercio de todos los regidores desempeñan sus responsabilidades al frente de su municipio sin recibir por ello retribución alguna. Si además se suma a los que ganaron menos de 10.000 euros, el porcentaje asciende a más de la mitad. De hecho, únicamente un 5% de todos los alcaldes supera la barrera de los 50.000 euros al año.

A continuación puedes usar este buscador para conocer cuánto cobra tu alcalde:







