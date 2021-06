Colectivos científicos exigen al ministro Duque una "negociación real" de la Ley de Ciencia: "No vemos voluntad"

El Ministerio de Ciencia, liderado por Pedro Duque, aborda el importante reto de reformar la Ley de Ciencia. Entre otras cosas, revisa las condiciones laborales del personal científico, pero hay un fuerte descontento en muchos colectivos de profesionales y en sindicatos, que consideran que hay elementos que "precarizan" aún más el sector y que ahondan en la elevadísima temporalidad de su plantilla. El Ministerio abrió un periodo de reuniones con diferentes colectivos y partidos, así como una mesa de negociación con sindicatos, pero tras los primeros encuentros hay un gran temor entre los trabajadores a que la "negociación" se quede en esto, sin una verdadera discusión del nuevo articulado. "No vemos que estén abiertos a cambiar nada, eso no es negociar", critica Elisa Fernández, representante de CCOO en la Marea Roja de la Ciencia y la Investigación.

OPINIÓN: "La ciencia de excelencia no está reñida con la estabilidad del personal investigador", de Pedro Duque

Pedro Duque publicó una columna hace unos días en elDiario.es en la que defendía su voluntad de diálogo sobre la reforma legislativa, aunque añadía: "Pero nuestro objetivo es claro: definir una carrera científica con una evaluación independiente para seleccionar a los y las mejores teniendo en cuenta sus méritos". "No aspiro a que nuestras reformas se acepten sin cierta resistencia inicial y creo que el debate es necesario. Espero, sin embargo, que no caigamos en debates maniqueos, tan habituales hoy en política. La ciencia de excelencia no está reñida con la estabilidad del personal investigador ni requiere excluir a la clase media de nuestro sistema de I+D+i. No debemos elegir entre excelencia y derechos, porque lo uno no tiene sentido sin lo otro", argumentaba en el artículo.

La Marea Roja teme que el anteproyecto que hay ahora sobre la mesa apenas sufra cambios. La plataforma engloba a casi una veintena de organizaciones de profesionales de distinto tipo, como la Federación de Jóvenes Investigadoras Precarias (FJI Precarias), FPIs en lucha, FPU investiga, Ciencia con Futuro y CCOO, entre otros. El pasado domingo, los colectivos consensuaron un comunicado en el que apuntan que el Ministerio de Ciencia ha tenido reuniones con diversas entidades, asociaciones y sindicatos que forman parte de Marea Roja. "Las distintas entidades le han trasladado al Ministerio que el borrador no cumplía sus expectativas, ni respondía de forma adecuada a las necesidades y problemas actuales en investigación. Sin embargo, no existe la sensación de que el Ministerio tenga una clara voluntad de negociación y esté abierto al cambio de su propuesta", advierte el texto.

Este miércoles los colectivos de Marea Roja convocaron una "manifestación virtual" de las 12 a las 13 horas para visibilizar la precariedad en el sector, con las etiquetas #laciencianosehacesola y #sinderechosnohayciencia, así como su rechazo al actual texto de anteproyecto de la Ley de Ciencia y para insistir en su llamada al ministro Duque a una "negociación real", explican desde la plataforma.

El Ministerio insiste en que está "abierto a negociar"

En el Ministerio de Ciencia rechazan la crítica. "Hay una negociación absolutamente real", insisten fuentes del Ministerio que dirige Pedro Duque, que recuerdan que se han reunido con "25 asociaciones sindicales, empresariales, científicas e innovadoras" y que ya han tenido lugar "dos reuniones" con los sindicatos mayoritarios en la mesa de diálogo social. "No hay todavía un texto consolidado. Claro que estamos abiertos a negociar. Si no, no nos reuniríamos con los colectivos", indican estas mismas fuentes. La intención inicial del ministro era aprobar la reforma legislativa antes de fin de año, pero no es una fecha cerrada.

El sindicato UGT considera que sí hay oportunidades de negociar. "Somos algo más positivos u optimistas en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos con el Ministerio de Ciencia", explica Javier Sánchez, portavoz de Ciencia y Tecnología de UGT. "Creemos tener un nivel de interlocución razonablemente fluido, les hemos hecho llegar una serie de propuestas y de mejoras del anteproyecto de Reforma de la Ley de la Ciencia. Esperamos y deseamos que muchas de ellas se acepten, porque son buenas para el colectivo de investigadores", añade Sánchez.

En el sindicato consideran que el texto actual "tiene puntos conflictivos y controvertidos", donde están incidiendo, "pero no todo es malo: hay aspectos positivos, sobre todo en lo que se refiere a transferencia de la I+D del Sistema Publico al tejido empresarial, colaboración público-privada,...", añade el representante de UGT.

CCOO por su parte ha rechazado enviar propuestas porque consideran que "esto que plantean no es negociar". "No vamos a entrar en el juego, esto es un circo. Negociar no es que te mande propuestas en un email, es convocar la mesa de diálogo social y que discutamos el texto. Una mesa con todos los involucrados, por ejemplo el Ministerio de Universidades", defiende Elisa Fernández, de CCOO, que recuerda que "más del 60%" de la investigación en España se hace en universidades. "¿Y dónde está el Ministerio de Universidades?", lanza al aire la sindicalista. En UGT comparten en este punto su inquietud: "La comunicación es mucho más escasa con el Ministerio de Universidades", coinciden.

Fuentes del Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castells, así como del Ministerio de Ciencia, responden a este medio que "ambos ministerios trabajan juntos" de manera "coordinada", aunque en el ministerio de Pedro Duque el que lidera la reforma del texto normativo. En Universidades señalan que participan en las partes del texto que afectan a su ámbito, pero que la interlocución hacia afuera está vehiculada por Ciencia.

En CSIF han enviado propuestas al Ministerio, como su "rotunda oposición a la extinción de la actual escala de funcionarios de Científicos Titulares de OPIS", que el sindicato defiende que es compatible "con las figuras laborales propuestas por el Ministerio", denominadas 'tenure track'. El sindicato mostró hace unos días "su preocupación" por "la posición inmovilista de la Administración" en la mesa de diálogo. "Esperamos que flexibilice sus planteamientos iniciales durante la negociación", expresan en CSIF.

Desde partidos políticos, en Más País se han unido a la movilización virtual con un mensaje del líder de la formación, Íñigo Errejón, que llama al Gobierno a consensuar la reforma legislativa. "El anteproyecto que ha presentado es mucho menos que insuficiente", ha criticado Errejón.