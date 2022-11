España expresa su rechazo frontal a la propuesta de Bruselas de un tope al precio del gas de 275 euros casi imposible de aplicar

Bruselas propone fijar el tope al precio del gas en máximos históricos: 275 euros por megavatio hora en el índice TTF holandés. En efecto, mientras el precio en el índice holandés está ahora en 116 euros, la cifra de 275 no se alcanza desde agosto pasado, cuando se alcanzaron máximos por encima de los 300 euros. En definitiva, un mecanismo de muy improbable aplicación y trufado con cláusulas para suspenderlo llegado el caso.

Por eso mismo el Gobierno español ha reaccionado con contundencia en los pasillos del Senado. “Esta misma tarde, mientras estábamos aquí, la comisaria [de Energía europea] Kadri Simson ha anunciado que ese precio máximo al gas natural que queremos que nos proponga de forma regulada la Unión Europea debe estar alrededor de 275 euros el megavatio hora. Nosotros nos vamos a oponer con contundencia, con rotundidad, nos parece que para esa referencia es mejor no hacer absolutamente nada”, ha valorado la ministra, informa Europa Press.

“Me parece que esa propuesta es manifiestamente rechazable por todos lados. Ni el modo en el que se ha presentado el diseño de esa medida, ni el precio tope, ni la aplicación de las dos condiciones simultáneamente nos parece que resuelva nada”, ha dicho Ribera.

El instrumento propuesto este martes por la Comisión Europea, dos días antes de que los ministros de Energía de la UE se reúnan de forma extraordinaria en Bruselas, “consiste en un precio máximo de 275 euros en el TTF con un mes de antelación. El Title Transfer Facility (TTF), que es el precio de referencia del gas más utilizado en la UE, desempeña un papel clave en el mercado mayorista europeo del gas”.

“El mecanismo se activaría automáticamente cuando se cumplan las dos condiciones siguientes”, dice Bruselas, dos condiciones que ni siquiera se cumplieron en agosto pasado, momento de picos históricos: “Cuando el precio de liquidación del derivado en el TTF supera los 275 euros durante dos semanas; cuando los precios en el TTF son 58€ más altos que el precio de referencia internacional del gas natural licuado durante 10 días hábiles consecutivos dentro de dos semanas”.

Cuando se cumplan estas condiciones, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) publicará un aviso de corrección del mercado en el Diario Oficial de la Unión Europea e informará a la Comisión Europea, a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y al Banco Central Europeo (BCE).

“Al día siguiente entrará en vigor el mecanismo de corrección de precios y no se aceptarán órdenes de derivados TTF de primer mes que superen el precio máximo. El mecanismo podrá activarse a partir del 1 de enero de 2023”, sostiene Bruselas. La duración será de un año.

Salvaguardas

El reglamento propuesto por el Ejecutivo comunitario “contiene salvaguardas para evitar perturbaciones en los mercados energético y financiero”.

“Para ayudar a evitar problemas de seguridad del suministro”, dice la Comisión Europea, “el precio máximo se limita a un solo producto de futuros (productos de mes adelantado TTF) para que los operadores del mercado aún puedan satisfacer las solicitudes de demanda y adquirir gas en el mercado al contado y en el mercado extrabursátil”.

“Para garantizar que la demanda de gas no aumente, la propuesta exige que los Estados miembros notifiquen en un plazo de dos semanas desde la activación del Mecanismo de Corrección del Mercado qué medidas han tomado para reducir el consumo de gas y electricidad”, afirma la Comisión Europea: “Una vez que se adopte en el Consejo de la UE la propuesta, la Comisión también propondrá declarar una alerta de la UE en virtud del reglamento vigente sobre ahorro de gas que se adoptó en julio, lo que activa el ahorro obligatorio de gas para garantizar la reducción de la demanda. Además, habrá un seguimiento constante por parte de ESMA, ECB, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), el Grupo de Coordinación del Gas y la Red Europea de Gestores de Sistemas de Transporte de Gas (ENTSO-G)”.

Para reaccionar ante posibles consecuencias negativas no deseadas del límite de precio, la propuesta prevé que el mecanismo pueda suspenderse inmediatamente en cualquier momento. Esto puede suceder: “Automáticamente, con una desactivación, cuando su funcionamiento ya no esté justificado por la situación del mercado de gas natural, es decir, cuando la diferencia entre el precio TTF y el precio del gas natural licuado ya no se cumpla durante 10 días hábiles consecutivos; mediante una decisión de suspensión de la Comisión cuando se identifiquen riesgos para la seguridad del suministro de la Unión, para los esfuerzos de reducción de la demanda, para los flujos de gas dentro de la UE o para la estabilidad financiera; también existe la posibilidad de que la Comisión impida la activación del mecanismo en caso de que las autoridades competentes, incluido el BCE, adviertan de la materialización de dichos riesgos”.