¿Cómo funcionará la nueva Superliga?

En la noche del domingo 12 clubes de fútbol europeos anunciaron la creación de la Superliga, un nuevo torneo que ha despertado las críticas de los gobiernos, sus propias ligas nacionales, las federaciones de fútbol, la UEFA y los aficionados de todo el mundo.

La decisión antimonopolio de la UE de 2017 que juega a favor de la Superliga: los patinadores no fueron sancionados por participar en otras competiciones

Saber más

La UEFA ha afirmado que se resistirá contra la que sería la mayor reorganización en la historia del fútbol europeo, a la que calificó de "proyecto cínico fundado en el interés propio de unos pocos clubes". A continuación, analizamos lo que proponen los 12 clubes.

¿Cuáles son los 12 miembros fundadores?

Milán, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham.

¿Y qué pasa con los grandes clubes alemanes y franceses?

Han dicho que actualmente no están interesados en unirse al proyecto. Entre esos clubes se encuentran el Bayern de Múnich, que en la temporada pasada ganó la Champions League; y el finalista al que derrotó, el Paris Saint-Germain, que este año enfrenta al Manchester City en una semifinal de la Champions.

¿Abandonarán los 12 clubes sus ligas nacionales?

De momento su intención es seguir participando en ellas pero todas las ligas han publicado tajantes comunicados de condena contra los 12 clubes y la nueva liga escindida.

¿Cuánto dinero hay en juego?

Mucho, como era de esperar. El comunicado de los 12 clubes dice: "Los clubes fundadores recibirán una cantidad de 3.500 millones de euros con el objetivo único de apoyar sus planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia de la COVID". Y añade: "El nuevo torneo anual supondrá un crecimiento económico significativamente mayor y más apoyo para el fútbol europeo... y se estima que durante el periodo de compromiso inicial de los clubes los pagos del mecanismo de solidaridad superarán los 10.000 millones de euros".

¿Cómo funcionaría?

Habría 20 clubes participantes, con 15 clubes fundadores y un mecanismo de clasificación para que otros cinco equipos se clasifiquen anualmente en función de sus logros en la temporada anterior.

¿Cuándo se jugarían los partidos?

Los partidos se disputarían entre semana y todos los clubes participantes esperarían competir en sus respectivas ligas nacionales. Habría dos grupos de diez equipos, que jugarían en casa y fuera; y los tres primeros de cada grupo se clasificarían automáticamente para los cuartos de final.

Los equipos que queden en cuarto y quinto lugar disputarían una eliminatoria de dos partidos para el resto de posiciones de cuartos de final. Se utilizaría un formato de eliminatoria a dos partidos para llegar a la final, que se disputaría en un solo encuentro y en una sede neutral.

¿Cuándo empezará?

Los clubes han manifestado en su comunicado que pretenden que el torneo comience en agosto.

¿Y el fútbol femenino?

“Tan pronto como sea posible tras el inicio del torneo masculino, se pondrá en marcha también la correspondiente liga femenina, que contribuirá al avance y desarrollo del fútbol femenino", dice el comunicado.

¿Qué han dicho los organizadores?

"Vamos a ayudar al fútbol en todos los niveles a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo. El fútbol es el único deporte global en el mundo con más de 4,000 millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados", dijo a la web del Real Madrid Florentino Pérez, que será el primer presidente de la Superliga.

Sus vicepresidentes serán Joel Glazer, del Manchester United; y Andrea Agnelli, de la Juventus. "Al reunir a los mejores jugadores y clubes del mundo para que se enfrenten a lo largo de la temporada, la Superliga abre un nuevo capítulo para el fútbol europeo, garantizando una competición y unas instalaciones de categoría mundial, así como un mayor apoyo financiero para toda la cadena futbolística", dijo Glazer.

¿Cuál ha sido la reacción?

"Estoy especialmente disgustado con el Manchester United y el Liverpool”, dijo Gary Neville, ex defensa del Manchester United, en unas declaraciones que representan los sentimientos de la mayoría. “¿Se van a un torneo en el que no pueden descender? Es una vergüenza absoluta, es pura codicia, son unos impostores. Los propietarios de Manchester United, Liverpool, Chelsea y Manchester City no tienen nada que ver con el fútbol de este país. Son un absoluto hazmerreír. Ha llegado el momento de poner reguladores independientes que impidan a estos clubes acaparar el poder. Ya basta".

Traducido por Lucía Hernández