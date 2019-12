El sector del vapeo achaca una caída de la facturación del 30% a la campaña de Sanidad

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) prevé facturar 31 millones de euros en el segundo semestre de 2019, un 30% menos por la campaña del Ministerio de Sanidad que "equipara el tabaco con los cigarrillos electrónicos", aunque esperan un ligero repunte para Navidad.

La asociación, que aglutina a más de 600 pequeñas y medianas empresas del sector, ha señalado que la campaña 'El tabaco ata y te mata', lanzada en septiembre por el Ministerio de Sanidad, ha beneficiado a la industria tabacalera, dado que ha incrementado sus ventas un 1% entre septiembre y octubre, mientras que la facturación del cigarrillo electrónico se ha visto "perjudicada", con caídas del 30% en las ventas, perdiendo más de 400 empleos con el cierre de 39 establecimientos en el segundo semestre del año.

Así, para el presidente de UPEV, Arturo Ribes, dicha campaña está "desincentivando, a través de la desinformación, a cientos de fumadores que buscan alternativas para dejar de fumar", dado que desde septiembre la asociación ha registrado una reducción del 70% en la venta de los llamados "kits de inicio".

Por ello, UPEV ha presentado un código de autorregulación "pionero a nivel mundial" para la comercialización de cigarrillos electrónicos y un código de buenas prácticas para su fabricación, que garanticen al consumidor el acceso a productos seguros. "Nuestro próximo paso es hablar con el Ministerio de Sanidad sobre las medidas y el funcionamiento del nuevo código", ha asegurado Ribes.

Bajo la premisa 'Ningún menor vapeando', el nuevo código de autorregulación incluirá mejoras, tanto en tienda física como 'online', para que los menores no puedan acceder a los cigarrillos electrónicos.

Para ello, instaurarán un sistema de 'doble check' por el que los clientes deberán adjuntar su DNI o Pasaporte para verificar la edad antes de completar la compra. Una vez adquirido el producto a través del canal 'online', los servicios de mensajería verificarán que quien reciba el paquete sea un adulto, solicitando de nuevo un documento que acredite la mayoría de edad.

Líquidos sin nicotina

Ribes ha hecho hincapié en que el Ministerio de Sanidad ya regula la comercialización y fabricación de cigarrillos electrónicos y de líquidos con nicotina, pero la asociación ha dado un paso más con la autorregulación de los productos sin nicotina.

A partir de 2020, la UPEV presentará los datos, a través de una auditoría, con los líquidos que no tengan nicotina y los entregará a Sanidad con la descripción de los componentes, fabricación, comercialización y distribución y hará un análisis independiente de los mismos.

"No es obligatorio, pero estamos comprometidos con la transparencia, la seguridad y la calidad de los productos", ha insistido Ribes. Por ello, aquellas empresas que no cumplan con los estándares de fabricación dejarán de formar parte de la asociación "y no podrán fabricar", ha asegurado.