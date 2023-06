Ya se pueden solicitar los descuentos para jóvenes para viajar en tren y autobús: cómo conseguirlos, requisitos y plazos

Desde este jueves 1 de junio, los jóvenes de entre 18 y 30 años, ambos inclusive, pueden solicitar los descuentos para viajar en tren, autobús o hacer el interrail este verano. Los descuentos, anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de mayo permitirán rebajas de hasta el 90% para viajar este verano en bus, tren e interrail. El paso esencial es registrarse en web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que se ha abierto hoy.

Como condición, el registro tiene que realizarse con, al menos, 24 horas antes de la compra del primer billete y los títulos se podrán comprar en cuanto las empresas ultimen los cambios tecnológicos necesarios, por lo que aún no es posible.

Pueden beneficiarse de esta medida, los jóvenes españoles o de algún país de la Unión Europea con residencia legal en España, nacidos entre 1993 y 2005. En esta web, pueden comprobar si cumplen los requisitos y realizar el registro.

Podrán realizarlo a través de un código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir el pase Interrail y los billetes de tren y autobús rebajados en las webs de los respectivos operadores.

Los interesados podrán inscribirse a través de certificados electrónicos cualificados, como el sistema Cl@ve, o introduciendo el nombre y apellidos que figure en el DNI o el NIE, la fecha de nacimiento y el número del DNI, junto a la fecha de validez, o del NIE, junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la Unión Europea y la nacionalidad.

El código, compuesto por el número de DNI o el NIE y conjunto de caracteres, se enviará al teléfono móvil o al correo electrónico.

El código es válido para todo el periodo y todos los medios de transporte incluidos.

Descuentos, hasta el 15 de septiembre

Las bonificaciones se aplicarán sobre el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta que tengan fecha para viajar entre el 15 de junio y el 15 de septiembre de 2023, exclusivamente.

En cuanto a Renfe, esta compañía aplicará un descuento del 50% sobre el precio comercial en los Pases Interrail (Global Flexible de Interrail de 10 días en 2 meses) que se adquieran a través de su web.

También se aplicará un 90% de descuento sobre el precio del billete sencillo y el billete de ida y vuelta en los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, incluyendo los servicios de proximidad, prestados sobre la red convencional y la red de ancho métrico.

Además, Renfe aplicará un descuento del 50% en el precio de los billetes sencillos y los billetes de ida y vuelta de los servicios Avant.

En cuanto a los autobuses, el descuento del 90% se aplica en los servicios regulares que son de competencia estatal.

Sanciones si hay uso indebido

Las resoluciones del Ministerio recogen una serie de condiciones para evitar el uso inadecuado de los billetes con descuento, incluyendo la posibilidad de sanciones.

Así, el Ministerio podrá proceder a la retirada del Código de Registro a las personas beneficiarias que acumulen más de seis usos indebidos detectados, ya sea en el transporte por ferrocarril o por carretera, en los autobuses.

Para ello, el Ministerio elaborará un registro con los billetes utilizados de manera indebida identificando a la persona beneficiaria y, una vez alcanzados los seis usos incorrectos, podrá comunicar vía mensaje sms o correo electrónico a la persona infractora de la retirada del Código y de que no podrá registrarse de nuevo para beneficiarse de esta medida.

El Ministerio explica que “se impedirá la reserva en la misma empresa ferroviaria o de autobús de más de un viaje de ida y vuelta por día para un mismo origen-destino, salvo que previamente se haya efectuado el viaje o procedido a su cancelación”.

También se sancionará, la utilización del Código de Registro por una persona distinta al beneficiario registrado, porque se trata de un código intransferible. También, se no se cancela un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima de 24 horas, en cuyo caso “la empresa podrá reducir este plazo de acuerdo con sus prácticas habituales de comercialización y venta. En las líneas de autobús estatales, la empresa concesionaria podrá reducir este plazo de 24 horas en trayectos de corta duración en los que la mayoría de los desplazamientos respondan a una movilidad obligada. Así, no se considerará uso indebido el cambio de billete en este tipo de trayectos”.