Más de cien investigadores de todo el mundo desarrollarán sus proyectos en España con las becas de Fundación “la Caixa”

La Fundación “la Caixa” acaba de entregar sus becas de doctorado y posdoctorado correspondientes al ejercicio 2022 con un incremento de casi un millón de euros de inversión, pasando de los más de 19 millones del año anterior a los 20,2 correspondientes a esta promoción. Si la convocatoria de 2021 concedió 110 becas de doctorado y posdoctorado a investigadores de todo el mundo para desarrollar sus proyectos en España y Portugal, en esta ocasión la cifra asciende a 105, “de nuevo con la mirada puesta en atraer a investigadores a la península Ibérica”, tal y como reconocen desde la propia organización. Las becas INPhINIT y Junior Leader se distribuirán entre 68 centros de investigación y universidades de los dos países, aunque Barcelona con 41 y Madrid con 25 han sido las provincias con mayor número de beneficiarios: 52 jóvenes españoles y 53 extranjeros procedentes de 21 países (con Italia a la cabeza con 17 concesiones).

El programa de Becas de Fundación “la Caixa” se inició hace más de 40 años, en 1982, y desde entonces se ha consolidado como “el más importante de los que promueven las entidades privadas de España y Europa”, según fuentes de la propia entidad, en base la variedad y número de becas convocadas. De esta forma, la especialidad con más asignaciones favorables en la última edición ha sido biología molecular, seguida de química física; ingeniería biomédica; biología matemática y computacional; física teórica y matemática; astronomía y astrofísica; y neurociencia.

El talento que cambia el presente y el futuro

Los doctorandos participantes en el programa destacan el impacto que tendrán en sus carreras las becas de Fundación “la Caixa”. Es el caso del investigador Nacho Roura, del Institut de Neurociències de la Universitat de Barcelona, quien reconoce que “INPhINIT realmente cambiará mi vida, porque es una oportunidad para trabajar en lo que me gusta, con unas condiciones incomparables, lo que me abrirá las puertas a un futuro por el que estoy muy ilusionado”. También optimista se muestra Marco Basile, doctorando en el Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), quien asegura que “al margen de si me desempeñaré en el entorno académico o una industria en concreto, estoy seguro que con el doctorado me convertirá en una mejor persona y, por supuesto, en un mejor investigador”.

En una línea similar se pronuncian los posdoctorados del programa Junior Leader: “Esta beca me permite utilizar herramientas únicas y un punto de vista diferente para resolver problemas de la sociedad que no tienen solución hasta el momento”, precisa Andra Cristina Dumitru, quien realiza sus investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Del mismo modo, el científico Raphael de Paiva, del Donostia International Physics Center, subraya que “este apoyo puede servir para que mi investigación tenga un impacto en la calidad de vida de la siguiente generación”.

El otro gran aspecto que destacan los beneficiarios en años anteriores es la asociación de investigadores que se crea en torno al proceso y a todos los eventos que lo complementan. Así, Irene Marco-Rius, Junior Group Leader en el mencionado IBEC, tiene claro que “el consejo que daría a alguien que reciba esta beca es que aproveche la comunidad de becarios porque allí podrán crear amistad, conocer a gente con intereses comunes y esto los acompañará toda la vida”. Asimismo, la doctora Valle Palomo Ruíz, investigadora principal del grupo Biosensores en Neurociencia en IMDEA Nanociencia, apunta que la clave es “aprovechar la red de contactos que se desarrolla durante esta etapa porque permite estar rodeado de científicos jóvenes excelentes, lo que es un gran apoyo, no solo a nivel de investigación, sino también a nivel personal”.

En definitiva, el beneficio para la sociedad que implica un programa de esta magnitud se traduce en gestión del talento. Esta apuesta por su captación y retención ayuda a contar en España con profesionales cada vez mejor preparados. Prueba de ello es Pilar Manchón Portillo, actual directora Senior de Estrategia de investigación en Google Research y una de las investigadoras españolas con mayor reconocimiento internacional, además de ex becaria de Fundación “la Caixa”: “Hay momentos en la vida en los que recibimos un empujón que nos catapulta para conseguir nuestras metas y avanzar de manera exponencial hacia ellas. Eso es lo que representó esta beca para mí”, recuerda con el objetivo de que otros y otras sigan su mismo camino.

Más de 20 millones de euros

La cuantía destinada a las becas Junior Leader (posdoctorado) es de 305.100 euros y se han concedido 40 de las 557 solicitudes presentadas, mientras que las INPhINIT (doctorado) tienen una dotación de 122.592 euros y se han concedido 65 entre las 1.485 solicitudes. Sendos programas han sido cofinanciados por la Comisión Europea a través de la Acción Marie Sklodowska-Curie Cofund, en el contexto del programa marco Horizon 2020. En este sentido, para Elisa Durán, directora general adjunta de Fundación “la Caixa”, financiar la ciencia y la tecnología es “fundamental para que el conocimiento humano no se quede estancado”.

Además de estos dos apartados, la organización igualmente ofrece becas de grado y posgrado en el extranjero, así como otras especializadas en diferentes materias. El objetivo es retener el talento con salarios competitivos y una formación transversal, y se articulan en torno a la comunicación científica, el bienestar emocional del investigador, el liderazgo y las oportunidades de financiación.