¿Tienes una ‘startup’? Cinco inversoras te dan las pistas para conseguir financiación

La edición 2022 del Mobile World Congress (MWC) ha vuelto a la carga con propuestas de lo más ambiciosas, como el 4 Years From Now (4YFN), una plataforma empresarial que permite a startups, inversores, corporaciones, comunidades e instituciones públicas innovar y hacer negocios.

En el corazón del congreso, dentro del pabellón 6 de Fira Gran Vía 2, destaca el escenario principal denominado Banco Sabadell Stage, que adquiere el nombre del banco por erigirse, en la categoría Platinum Sponsor, como máximo patrocinador de todas las ponencias celebradas dentro del congreso, a las que ha aportado 15 contenidos propios en el programa oficial.

Pero también ha contado con su espacio particular para ofrecer charlas en colaboración con entidades del ecosistema emprendedor en su stand de BStartup, el servicio financiero pionero en España para startups y scaleups (empresa que pretende crecer en varias etapas de desarrollo de negocios). A ambas les proporciona banca especializada, incluido el acceso a gestores especializados en empresas emergentes, productos bancarios específicos y un circuito de riesgos propio, con una especial atención a la inversión de capital en compañías en etapas iniciales.

Salud y sostenibilidad, algunos de preferidos

Como comprobarás, son agnósticos en lo que respecta a los sectores, les importan más las compañías en sí, aunque han lanzado dos verticales sectoriales, BStartupHealth y BStartupGreen. Básicamente, por las razones que explica Yolanda Pérez, directora de BStartup Banco Sabadell: “nos gustan los proyectos escalables con buenos equipos y, si además son empresas de doble impacto, como las de salud y sostenibilidad, pues, personalmente, disfruto mucho”.

Así lo explicaba en el debate En los zapatos de una inversora, moderado por su compañera Elena García, BStartup advisor -asesora-, que presentó a las otras cuatro mujeres inversoras: Luz Adell, managing partner -socia directora- de DraperB1; Lourdes Álvarez de Toledo, socia en JME Ventures; Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona, el hub de innovación abierta de Telefónica; y Helena Torras, managing partner -socia directora- de Pao Capital.

Las cinco expertas en emprendeduría, por su propia experiencia, e inversoras por derivación profesional, confesaron que, una vez se meten en el ecosistema de la inversión en startups, ya no pueden salir de ahí por diversos motivos que las enganchan.

En opinión de la socia directora Luz Adell, “lo positivo es tener acceso a emprendedores y compañías, te estimula a seguir aprendiendo; así como el post, la relación que sigues construyendo con ellos”.

Para Lourdes Álvarez de Toledo, socia de JME Ventures, “lo bueno es el networking, la parte humana y social. Y que la curva de aprendizaje no termina como en otros sectores donde podría aplanarse, es infinita”.

Helena Torras, socia directora de Pao Capital, valora “la adrenalina del día a día, que siempre es diferente; la energía que te transmiten los emprendedores te dan ganas de seguir te vaya bien o mal”.

Estas inversoras recomiendan estudiar cada compañía concreta y no basarse solo en las tendencias, porque, como condensa Luz Adell, de DraperB1, “eso tiene más sentido para una tesis de inversión que se tiene que sostener a largo plazo durante diez años. Si me tengo que mojar, apostaría más por salud, entre otros proyectos más tecnológicos”.

Los pros y los contras

En ese sentido, Antúnez, directora de Wayra Barcelona, considera que la labor de sus corporaciones es “ser los ojos del ecosistema, ayudando a que los emprendedores desarrollen sus aplicaciones para cambiar un poco el mundo”. Así que, si es tu misión, ya tienes más puntos.

Lo que considera mejorable Helena Torras es “que la gente deshonesta deje de aprovecharse de las situaciones y de utilizar las herramientas de la forma incorrecta”. A lo que Elena García suma “lo tedioso de los pactos de socios negociando cláusula tras cláusula”, algo necesario para que tú y tus socios no acabéis de juicios.

Por su parte, Antúnez advierte entre la diferencia entre compañías que quieren contar con emprendedores pero sin saber muy bien cómo apoyarlas e impulsarlas y compañías con un equipo profesionalizado que se adapta a la forma de trabajar de las startups e incluso a su lenguaje en función del sector.

A lo que Torras, como socia directora de Pao Capital, apostilla, sin lugar a dudas, que “corporaciones y startups tenemos que ir unidas porque es el mismo mundo. Las entidades corporativas tienen que perder el miedo a probar y contratar a las startups, confiando en la innovación”.

Para Yolanda Pérez, “la colaboración es clave, estar conectados y colaborar cada uno desde nuestra visión con otras sociedades, business angels —inversores en la fase inicial de compañías emergentes a cambio de una participación en capital— venture capital o capital de riesgo, servicios especializados o universidades. Las startups necesitan de ese ecosistema para desarrollarse y crecer”.

Valiosos aprendizajes

Entre las ponentes y las inversoras y emprendedoras del público, sacaron a la luz varios aprendizajes que vale la pena contemplar si quieres acometer un proyecto:

● Intenta que tu lenguaje sea comprensible para el inversor al que estás intentando convencer, no todo el mundo se va a poner a buscar los tecnicismos por Google, como contó Marta Antúnez que hace muchas veces para entender a los emprendedores de tecnología a los que asesora en Wayra Barcelona.

● No te pongas límites antes de que te los pongan los demás, porque igual no te los pondrán nunca, según el ejemplo de Helena Torras: “Mi primer millón y medio lo gané estando embarazada, pero iba con ponchos amplios para disimular y, cuando luego se lo conté a los inversores, me dijeron que aquello no tenía por qué ser un problema”.

● No te obsesiones preguntándote si vas a poder pagar las siguientes nóminas, intenta siempre seguir adelante, luchar y aprender a vivir en la incertidumbre, que se convierte en la zona de confort de los emprendedores.

● A estas inversoras les gustan los profesionales que dejan una posición acomodada para emprender, generar algo de valor y saltar al vacío.

¿Quieres ser una de las ‘startups’ invitadas al 4YFN en 2023?

En definitiva, si estás intentando emprender en empresas digitales y tecnológicas en etapa inicial, con un fuerte potencial de crecimiento y modelos de negocio escalables e innovadores, la plataforma de BStartup puede ser tu oportunidad. Básicamente porque están dispuestos a realizar inversiones en etapas posteriores (follow-on) a las startups de su cartera y apuestan por la innovación abierta.

Para tu interés, que sepas que tienes posibilidades, pues BStartup se ha convertido en uno de los principales inversores en España en startups en fase semilla y, actualmente, cuenta en su portfolio con 62 compañías invertidas dentro de las casi 4.000 startups que tienen entre sus clientes.

No en vano, durante los cuatro días del MWC, se han presentado, cada día, cinco de las últimas startups en las que han invertido, para que den a conocer sus productos y servicios en charlas de pequeño formato, coincidiendo con los verticales que también ha organizado 4YFN, a saber: