“Votantes de Pedro Sánchez nos van a dar su apoyo para que haya un gobierno de izquierdas en la región”

Irene de Miguel Pérez nació en Madrid y acaba de cumplir 38 años. Estudió Ingeniería Agrónoma y se especializó en agricultura ecológica. Antes de llegar a Extremadura, según señala en su biografía oficial, vivió varios años en la Sierra de Francia (Salamanca) donde trabajó en la conservación de las variedades antiguas de cultivo y sus saberes asociados.

Hace ocho años se instaló junto a su pareja en Las Villuercas (Cáceres) y ahí nacieron sus dos hijos. “A día de hoy tenemos una finca donde hemos montado un vivero especializado en frutales de variedades antiguas”, continúa esa biografía.

Llega en bicicleta a la sede regional de Podemos en Mérida, con vistas a las murallas de la Alcazaba y el Guadiana, para abrir la sede a primera hora de la mañana junto a una compañera, y entra con su medio de transporte como puede sorteando rollos de carteles electorales y cachivaches varios. “Perdona el desorden”, se disculpa. “¿La presentación luego del programa dónde va a ser?”, pregunta en voz alta mirando a una sala repleta de papeletas y más material de campaña amontonado. “Creo que es ahí”, escucha como respuesta. “Pues habrá que despejarla”. Finalmente fue en el jardincillo de enfrente.

Fin a cuatro años de debut en la política regional

Para haber llegado de nuevas a la política hemos demostrado bastante solvencia y coherencia, ha sido un aprendizaje de cómo funcionan las instituciones y los partidos a la hora de negociar y acordar. Se podría haber hecho mucho más pero hemos encontrado siempre el freno de un PSOE muy reacio a las transformaciones profundas que necesita Extremadura.

Política social, vivienda, memoria histórica, eficiencia energética, son algunas cosas que hemos acordado con PSOE pero nuestras expectativas eran mayores.

Ha hecho usted una campaña dura contra el Partido Socialista

No, no, no, para nada. El PSOE tiene que ser más transparente a la hora de decirle a sus votantes qué gobierno quiere conformar dado que no tendrá mayoría absoluta, y no es lo mismo tener de compañero de viaje a Ciudadanos, antagónico con los derechos sociales y servicios públicos, la justicia social, la igualdad…, opuestos a planteamientos de izquierda y progresistas. Cuando Vara no es claro en decir cuáles son sus compañeros de viaje prioritarios, como sí decimos nosotros, que sería Unidos por Extremadura, no está siendo sincero con sus votantes, que se merecen saber qué gobierno se va a conformar

En algunos mítines ha llegado a hablar usted de corrupción, baja corrupción…

Yo no he hablado del PSOE, solo he hablado de redes clientelares y caciquismo

¿Pero no piensa en ellos cuando dice eso?

Claro, estoy pensando en quien ha estado gobernando y quienes gobiernan ayuntamientos que usan el caciquismo y redes clientelares para perpetuarse en el poder, algo que todo el mundo sabe, no me lo invento, que sigue habiendo estructuras clientelares que a mi juicio nos condenan aún más al subdesarrollo, despoblación, y a desigualdad de oportunidades, donde opera el miedo.

Nos lo tenemos que quitar de encima, no nos lo podemos permitir, hay que avanzar a una Extremadura más moderna, democrática y transparente

Vara no ha querido contestar a esas alusiones

Él verá, a mí me vienen votantes del PSOE diciendo que lo mismo que le gritaron a Sánchez de Rivera no, aquí se traslada también que con Ciudadanos no. En una región con la renta per cápita más baja garantizar los servicios públicos es una máxima, y si pactas con un partido que quiere adelgazar las arcas públicas y bajar los impuestos por igual, sin progresividad, al final eso se traduce en privatizaciones. Los extremeños no tienen capacidad para acceder a servicios privados que además esconden corrupción e intereses espurios.

¿Ve un peligro real de un tripartito aquí, al modo andaluz?

No nos lo podemos permitir, Extremadura no se puede permitir lo que ha pasado en Andalucía, y fruto precisamente de lo que ha pasado allí se ha movilizado el voto con la idea de frenar a la derecha. Pero ahora que ya les hemos frenado en el Estado, toca no solo frenarles sino elegir qué modelo de región queremos, y ahí Unidas por Extremadura además de ser un voto útil para cercenar a la derecha, es válida para plantear un futuro con las personas en el centro de la política y no las grandes empresas financieras y mercados que llevan expoliando este territorio 40 años

¿Pero descarta que ocurra un frente PP-Ciudadanos-Vox?

Cruzo los dedos porque no suceda, sería un retroceso brutal en una región que necesita avanzar como el comer; como seamos Andalucía 2.0 nos va a ir muy mal.

¿Por qué creen ustedes que PSOE pactará con Ciudadanos, lo piensan realmente o es una estrategia electoral?

Cuando Rivera dijo que el cordón sanitario a Sánchez no era para los barones socialistas, estaba pensando en Fernández Vara, lo pienso yo y lo piensa mucha gente. Vara lleva cuatro años demostrando que no tiene ningún problema en pactar con la derecha los presupuestos de recorte, lo ha hecho dos años, que no daban los números para una moción de censura, que la mejor opción era un gobierno de Rajoy… Creo que Vara se siente más cómodo llegando a acuerdos con la derecha, habríamos visto más connivencia si C’s no hubiera tenido en la Asamblea solo un diputado que en el fondo no pintaba nada; muchas votaciones ya no se recuerdan, pero ha sido una fiel muleta del PSOE estos cuatro años. No habríamos avanzado en derechos sociales, en medidas para la vida de la gente, si C’s hubiera tenido más fuerza.

Dice que recibe algunos mensajes del socialismo extremeño contra Ciudadanos

Votantes del Partido Socialista nos han dicho que votaron a Sánchez pero que aquí en Extremadura lo harían a nosotros para que hubiera el gobierno de izquierdas que quieren. Me ha sorprendido porque es un partido muy hegemónico en Extremadura, y que a veces opera bajo claves que no manejamos, sorprendente que se nos acercaran para decir eso.

En otoño pasado hubo un extenso acuerdo Pedro Sánchez- Pablo Iglesias que en parte se trasladó a esos presupuestos del Estado 2019 finalmente tumbados, ¿no es posible aquí un acuerdo de ese tipo?

Ya lo veremos, pero hasta ahora nos han demostrado, al menos los dos años de pacto presupuestario con ellos, que luego no se cumplen del todo sus promesas, no lo hicieron siquiera con su programa electoral.

En la tribuna de oradores, en la Asamblea de Extremadura

Acordamos con ellos cuestiones muy claras que han quedado sin aplicar, y otras han sido un maquillaje

Sitúa usted por tanto a Fernández Vara políticamente a la derecha de Pedro Sánchez

Sí, claro, pero no yo sola, lo sabemos todos, es el lado más conservador del partido junto a Susana Díaz

Ahora quieran ya ustedes formar parte de un gobierno progresista y de izquierda en Extremadura

Hemos entrado en política para gobernar, no para calentar un sillón.

Pero hace cuatro años el PSOE se lo ofreció y no quisieron

En 2015 éramos gente que veníamos de la calle, no conocíamos las dinámicas institucionales y haber entrado en el gobierno habría sido una irresponsabilidad y temeridad, desconocíamos los resortes políticos. Hicimos lo mejor, que fue preguntar a las bases, y me gustaría que si se da la posibilidad -y nosotros volveremos a preguntar a las nuestras- el Partido Socialista también preguntará a sus bases con quién quieren que gobierne, si con Ciudadanos o con Unidas por Extremadura.

Les hemos tendido la mano pero obviamente no va a ser a cambio de nada, queremos modificar muchas cosas en esta región, no habrá apoyo sin contrapartida.

Si ustedes y Ciudadanos obtuvieran el domingo una representación similar, ¿cree que el Partido Socialista optaría de nuevo por pactos variables a un lado y a otro, en una repetición parcial de lo habido estos cuatro años?

Para llegar a acuerdos sociales de verdad, justicia, igualdad, y nuevo modelo productivo para que los ciudadanos sean beneficiarios de ello, y haya empleo de calidad, se necesita un modelo económico, no podemos aceptar que con una parte del hemiciclo pacten lo económico, los recortes en educación y sanidad, porque eso haría muy difícil llegar con nosotros a acuerdos sociales. Practicar una prestidigitación con unos y con otros es bastante irreal.

Necesitamos un modelo de región clara y eso necesita un acompañamiento económico.

A diferencia de hace cuatro años, ahora Podemos va en una confluencia con Izquierda Unida, Extremeños y Equo

Muy orgullosa de lo que estamos construyendo, no es una coalición de partidos o una sopa de letras, es un espacio en el que nos estamos encontrando personas que venimos de movimientos y organizaciones políticas distintas pero viendo que tenemos mucho en común sobre Extremadura y su futuro. Va a ser una legislatura muy fructífera para la región si tenemos fuerza para llevar adelante nuestro programa.

Están entendiéndose bien

Conforme hemos ido avanzando en la campaña nos dimos cuenta de que nos habíamos levantado muros entre nosotros bastante irreales y absurdos; no eran cosas personales, eran prejuicios, desconfianza…, y ahora vamos viendo que no, que compartimos más cosas de las que pensábamos y unidas somos mucho más fuertes, el sentir de todos es que hemos dado en el clavo yendo unidas.

En el mercadillo de Mérida junto al candidato a concejal Raúl Gijón

Hay una fraternidad entre militancias de la que me siento muy orgullosa

Es importante para arrastrar la lista autonómica, o al revés, que también haya confluencias locales como se han producido en Badajoz, en Cáceres, en Mérida…

No tenía sentido presentar cinco candidaturas con el mismo proyecto de ciudad, eso dice que están los egos personales por encima de la política de verdad. En otros municipios no ha habido acuerdo pero van a ser fuerzas hermanas que vayan de la mano en la siguiente legislatura, vamos a seguir trabajando para que en este espacio de Unidas por Extremadura se vea todo el mundo reflejado

En Badajoz el conflicto entre el partido de Remigio Cordero y Podemos, ¿qué factura les va a pasar?

Ha sido un episodio triste pero como en todos los partidos, lo que no sé es si a los otros le preguntáis tanto. ¿Cuántos concejales de Ciudadanos han dejado el partido en esta legislatura? Han sido numerosos, en todas las familias cuecen habas y nosotros tenemos que aprender a gestionar los conflictos de manera interna y no ser tan transparentes porque a la gente no le importa si llego o no a un acuerdo con alguien. Nosotros lo resolvemos votando, así debería ser en otras organizaciones

Se ha producido un cambio de liderazgo en Podemos, el candidato hace cuatro años fue Álvaro Jaén y ahora usted, sin embargo él sigue siendo el secretario general regional

Entiendo que pueda ser complicado en la tradición de la vieja política donde era una puñalada por la espalda para cambiar candidato, o al menos una lucha a muerte, el cambio de liderazgo. Nosotras nos hemos sentado todas para hablar, para decidir cuál era ahora la mejor opción para encarar la legislatura, y el primero que dijo que tenía que ser yo es Álvaro Jaén, así que ni fratricidio, ni lucha de titanes, ni nada de eso, ha sido algo más espontáneo y fraterno de lo que se pueda pensar, tengo su apoyo cien por cien, y no podemos hablar de una sociedad feminista sin techos de cristal si no nos lo aplicamos nosotros. Me dicen los compañeros que me corresponde ahora liderar el proyecto, y me siento orgullosa.

No me considero mejor candidata pero hay que hacer liderazgos más compartidos, es también una postura del feminismo, abandonar liderazgos monolíticos y aprender a coliderar

¿Aspira por tanto a la secretaria general?

No lo sé, lo veremos cuanto toque, ahora no toca eso que estamos a otra cosa. Creo que es en noviembre.