Las nuevas mentiras de Cristina Cifuentes ante la investigación de la Fiscalía

Cristina Cifuentes: "Yo fui la primera que llevé este asunto a los tribunales"

Falso. Cristina Cifuentes emula a su maestra, Esperanza Aguirre, cuando dijo que fue ella quien destapó la Gürtel. Lo que la presidenta de Madrid anunció que llevaba a los tribunales era una "querella criminal" contra eldiario.es –que aún no nos ha llegado–. Lo que la Fiscalía investiga es otra cosa: los indicios de un delito porque una de las profesoras que supuestamente evaluó su trabajo de fin de máster ha confesado que no fue así y hay dos firmas falsas en un documento oficial.

La Universidad denuncia ante la Fiscalía que la coartada que utilizó Cifuentes para acusarnos de mentir estaba falsificada. Quien se sentará en el banquillo de los acusados si prospera esa investigación no seremos los periodistas de eldiario.es: serán quienes falsearon un documento para tapar nuestra información.

"Es una buena noticia para mí que intervenga la Fiscalía"

Falso. Es tan buena como una maldición. La Fiscalía interviene porque la única prueba que existía para avalar que Cifuentes había defendido su trabajo de fin de máster estaba falsificada, porque una de las supuestas profesoras de su máster ha confesado, porque falsificar un documento público es un delito penal. Un presunto delito del que la principal beneficiaria fue la presidenta de Madrid.

Cifuentes, hace solo dos semanas, se escondía detrás de ese papel. "Yo no sé si alguien puede pensar que seis profesores universitarios que han empeñado su trabajo van a estar cometiendo una irregularidad", decía entonces la presidenta de Madrid. Hoy la Fiscalía interviene precisamente por eso: porque han cometido algo mucho peor que una irregularidad, porque el castillo de naipes se ha derrumbado, porque la única coartada que tenía Cifuentes fue una prueba que alguien en la URJC falsificó para dar una salida política a la presidenta de Madrid, acorralada por un máster regalado y por la información de eldiario.es.

"Una alumna no tiene por qué saber quiénes son los miembros de un tribunal"

Falso, como sabe cualquier alumno que realmente haya pasado por este proceso académico que Cifuentes no pasó. No solo es falsa el acta. También es falso lo que ayer dijo la presidenta de Madrid. "Sí, lo defendí (el TFM) de forma presencial en el Campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro". ¿Ante quién? ¿Han encontrado ya a algún otro profesor en precario que quiera firmar otra acta de un tribunal que no existió?

No hay acta. No hay trabajo. No hay registro académico. No hay exámenes. No hay asistencia a las clases. No hay matrícula dentro del plazo oficial. No hay tribunal. No hay más que mentiras tras mentiras de una política acorralada y que ha perdido toda su credibilidad.

¿Piensa dimitir? "En absoluto".

Cierto. Cifuentes no dimitirá, así que alguien la tendrá que echar. Cada hora que sigue este espectáculo, la posición del PP y de Ciudadanos se complica más.