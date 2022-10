Una casa-cuartel de la Guardia Civil, el palacio foral de Bizkaia y otra veintena de edificios reciben 23 millones del Estado

Un total de 21 edificios de titularidad pública -en su mayoría municipal- ubicados en Euskadi recibirán subvenciones para su rehabilitación o ampliación dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que ha repartido un total de 600 millones entre edificios de todo el Estado. La resolución, que todavía es provisional, y que debe aceptarse por los beneficiarios, supone para Euskadi un total de 23,3 millones de euros en fondos que se reparten esencialmente entre centros culturales o deportivos y ayuntamientos, pero entre los que también hay algún convento, el propio edificio de la Diputación de Bizkaia o una antigua casa-cuartel. Del montante total de subvención, 10,79 millones van destinados a edificios de Bizkaia, 10,35 millones a instalaciones de Gipuzkoa y 2,16 millones a edificios ubicados en Álava.

Bizkaia niega haber "mirado para otro lado" en las irregularidades de Alonsotegi y dice que está personada en las causas

Saber más

Estas ayudas se reparte en dos líneas de actuación. Una va dirigida a edificios a rehabilitar cuya recepción de obra, sin observaciones ni reparos, tenga lugar como máximo el 30 de septiembre de 2024; y otra que alarga el plazo máximo hasta el 31 de marzo de 2026. El objetivo de las intervenciones a financiar es sobre todo reducir más del 30% el consumo de energía primaria no renovable. Estas ayudas se financian con fondos europeos Next Generation EU que financian hasta el cien por cien de los costes elegibles para reducir el consumo de no renovables.

Los proyectos seleccionados “abordan actuaciones que ayudan a solventar o mejorar carencias importantes del parque edificado público relativas a cuestiones de habitabilidad, como puede ser, el confort acústico deficiente, la calidad del aire en el interior del edifcio, los problemas de accesibilidad y la mejora de distribuciones obsoletas o desactualizadas con las nuevas formas de trabajo, etc”, según han señalado desde el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana.

Las actuaciones beneficiarias de esta subvención se distribuyen un 64,4% del presupuesto asignado se destina a intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100%. El 33,6% restante se destina a mejorar la sostenibilidad ambiental en materia de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y protección de la biodiversidad, y a reforzar la accesibilidad, la habitabilidad y la conservación de los edificios, entre otras. Estos son los edificios que recibirán subvenciones en Euskadi:

Bizkaia

En Bizkaia recibirán ayudas un total de 11 municipios y otros tantos edificios que se reparten 10, 28 millones. En Elorrio se recibirán 1,35 millones para rehabilitar el centro público de Educación infantil; Arrankudiaga rehabilitará el edificio Oxinburu para usos sociales y culturales con 673.329 euros, mientras que Durango contará con una ayuda de 211.748 euros para reformar el edificio intercultural asociativo Caserío Muruetatorre. La localidad de Morga reformará su ayuntamiento con 268.390 euros; Sestao contará con 2,03 millones de euros para acometer el plan director de rehabilitación del frontón de las Llanas y Ziortza Bollibar rehabilitará el Ayuntamiento Viejo y Arkupe Taberna con 390.340 euros.

También en Bizkaia, Lanestosa acondicionará la antigua casa-cuartel de la Guardia Civil para colocar un nuevo centro de empresas con 217.887 euros y Portugalete hará obras en el Polideportivo Zubi Alde con tres millones de euros. Zamudio contará con 294.896 euros para rehabilitar las antiguas escuelas, la Kultur Etxea, y la Diputación Foral de Bizkaia contará con 1,88 millones de euros para obras y actuaciones de eficiencia energética en el palacio foral. Santurtzi reformará el polideportivo Mikel Trueba con 2,4 millones.

Gipuzkoa

En territorio guipuzcoano son siete los edificios públicos seleccionados para recibir las ayudas que suman 10,35 millones de euros. Mondragon contará con 1,9 millones para las obras del edificio Juan Arzamendi Musika Etxea; Donostia reformará el edificio Villa Salia con 1,39 millones, mientras que Zumaia llevará a cabo la rehabilitación del convento de las Carmelitas Descalzas con 2,27 millones. Hondarrinia recibirá 307.099 euros para al reforma del Gasteleku Saindua.

En Zarautz se acometará el proyecto de reforma de Villa Nuria-Arrate-Iciar para instalar la sede de la Policía Municipal con una financiación de 1,04 millones de euros; mientras que en la localidad de Eibar se ha seleccionado la reforma de las oficinas de Andretxea con 472.747 millones. Por último, Oñati contará con 532.000 euros para la reforma de la Natur Eskola.

Álava

Son tres los ayuntamientos alavases seleccionados para recibir ayudas por 2,16 millones. Zuia para ampliar las instalaciones deportivas Palatu con 513.904 euros, Artziniega que rehabilitará la Kultur Etxea con una ayuda de 606.986 euros y Zizigoitia, cuyo ayuntamiento contará con 1,04 millones para rehabilitar el edificio Bengolarria.