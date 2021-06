Euskadi eleva a 126 los positivos asociados con los viajes a Mallorca y pide a todos los que hayan vuelto que se hagan una prueba

"Si tenemos que esperar a los listados... Hemos decidido hacer un cribado general para cortar la transmisión ya. Siguen llegando de Mallorca y hay que parar". El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha hecho un llamamiento a todos los jóvenes de 16 a 19 años que hayan hecho un viaje de fin de curso a Baleares en fechas recientes, principalmente después de la Selectividad, pero también aquellos que hayan podido ir para celebrar el fin de la ESO, para que pidan cita con urgencia y se hagan una prueba diagnóstica de COVID-19 a partir de este sábado.

El brote del viaje a Mallorca dispara en casi 150 puntos la incidencia entre jóvenes vascos de 17 y 18 años en 24 horas

Se trata, quizás, el gran brote de toda la pandemia, ya que hay ya confirmados centenares de infectados entre estudiantes de toda España y miles esperan los resultados de las pruebas. El Ministerio de Sanidad, que coordina las actuaciones, ha pedido encarecidamente que no se viaje a las islas. Allí hay al menos cinco estudiantes vascos aislados tras haberse confirmado su positivo antes de la vuelta.

El problema no es menor. En 24 horas los casos confirmados han pasado de ser 49 a 126 y, además, se confirma que hay dos subbrotes, uno generado por la variante alfa (la común y que fue detectada en origen en el Reino Unido en diciembre) y otro motivado por delta (la procedente de India). Por el momento no hay datos del peso de esta segunda, pero hasta el martes los casos totales de esta mutación del Sars-Con-2 eran 79 tras varias semanas, con lo que se consideraba que no había transmisión local generalizada. Además, el problema ya no es solamente entre jóvenes de Donostia, ya que hay constancia de excursiones desde otros puntos de Euskadi. Y esto ya ha tenido efecto directo en la evolución general de la pandemia, con una subida de casi 150 puntos de golpe en la tasa de incidencia en ese grupo de edad.

¿Cómo coger la cita? Quienes hayan estado en Mallorca desde el 12 de junio hasta la actualidad han de llamar al 900 20 30 50 o al centro de salud que aparece en el reverso de la tarjeta sanitaria. Desde el sábado se iniciará la recogida de muestras en dos centros de Álava (Txagorritxu y Leza), en nueve de Bizkaia (Zaballa, Basauri, Durango, Deusto, Begoña, Rekalde, Indautxu, Buenavista y Alfredo Espinosa de Urduliz) y otros nueve de Gipuzkoa (Iztieta, Hernani, Amaraberri, Zarautz, Zumarraga, Tolosa, Arrasate-Mondragón, Bidasoa.y Eibar). Tendrán que hacerlo también quienes vayan regresando. Éste es el mapa de todos los puntos habilitados para el cribado masivo.

Se pide a estas personas que "mantengan una actitud de prudencia en las interacciones sociales durante los próximos días" y que cumplan todas las "indicaciones" de los rastreadores, ya que muchos pueden ser positivos asintomáticos y estar infectados sin ser conscientes de ello. Obviamente, quienes tengan los síntomas habituales de la COVID-19 han de aislarse con carácter inmediato.

