El brote del viaje a Mallorca dispara en casi 150 puntos la incidencia entre jóvenes vascos de 17 y 18 años en 24 horas

Los positivos asociados al macrobrote tras los viajes de fin de curso de bachilleres de toda España a Mallorca siguen subiendo y han frenado claramente la caída de la incidencia de la pandemia en Euskadi. En números: han hecho pasar de 1 a 47 los positivos en COVID-19 en Donostia en apenas cuatro días y han disparado 150 puntos en 24 horas la tasa en el tramo de edad comprendido entre los 17 y 18 años, que ya es cinco veces más alta que la media y que se ha más que duplicado en una semana. Oficialmente, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) no ofrece más datos sobre los casos concretos asociados a este foco más allá de los 49 positivos confirmados este jueves y el reconocimiento de que hay un "goteo" constante. Sí ha trascendido que hay cinco jóvenes infectados aislados en la propia isla hasta que superen la preceptiva cuarentena.

Osakidetza ofrecerá información completa, explican las fuentes consultadas, cuando se realice un cribado al que se ha citado a unos 300 estudiantes (a los que se les hacen las nuevas pruebas de saliva) y a los que se sumarán todos sus contactos estrechos en caso de que den positivo. Se secuencian también las muestras para ver la implicación de la variante delta del Sars-Con-2 en la expansión de los contagios.

En Euskadi, el principal punto de origen de estos viajes fue Donostia. Alumnos de varios institutos celebraron el final de la Selectividad en las Islas Baleares. La curva de contagios en esa ciudad ya es ascendente. En las últimas 24 horas han aparecido solamente allí 47 casos, que suman a los 40 de las anteriores 48 horas. Fueron 17 en los cuatro días anteriores. El domingo, por ejemplo, únicamente apareció un caso de COVID-19 en Donostia. En toda la comarca sanitaria son 61 los casos. Y Gipuzkoa marca 89, más que Bizkaia con menos población, y casi el triple que Álava (87 y 32, respectivamente).

La tasa de incidencia media en Euskadi tras esta jornada con 217 casos se estanca en 105,56 por cada 100.000 habitantes en 14 días tras varias semanas de descenso continuado. Otro elemento muy llamativo es que este brote ha disparado el R0 en Gipuzkoa de 0,69 a 1,30 en una semana. Por encima de 1 se entiende que la pandemia se está expandiendo porque este indicador mide los casos que origina cada positivo. Ello ha llevado la media vasca del R0 a 1,04, un valor en negativo por vez primera desde el 1 de junio.

La vacunación continúa minimizando el impacto entre los mayores de 65 años (con una tasa cuatro veces inferior a la media) pero el efecto del cribado entre los estudiantes lleva a 509,68 la incidencia entre los 17 y los 18 años, casi 150 puntos de subida en una jornada y 200 en 48 horas. Los casos asociados a este brote se han confirmado ya en Madrid, Catalunya, Cantabria, Murcia o Comunidad Valenciana y han llevado al Ministerio de Sanidad a tratar de parar los viajes de estudios en Mallorca ante el riesgo claro de transmisión comunitaria.

Los viajes fueron organizados por la agencia Tufindecurso.es, originaria de Andalucía y que gestiona también actividades de fin de carrera. Explican fuentes del sector turístico de Baleares que llevan una política de captación muy potente con comerciales yendo a los centros escolares a ofrecer los viajes hasta el punto de invitar a fiestas los fines de semana a los delegados para que influyan en la decisión final de todos los grupos. En sus actividades programadas no se han respetado aforos y medidas de seguridad, como se puede comprobar en vídeos subidos por los jóvenes en las redes sociales. "La mala praxis de esta agencia está suponiendo que pueda haber miles de contagios y retrasar la vuelta a la normalidad del resto de negocios en la isla. Hasta aquí hemos llegado", protestan estas fuentes, que destacan también la permisividad con el consumo de alcohol a menores que ha habido en este multitudinario viaje de fin de curso.

"Al final han ido de viaje de fin de curso. Han entrado con un resultado negativo. Pero bueno, tampoco me parece que hayan hecho ninguna barbaridad que no hacen aquí", explica a Europa Press, por su parte, la madre de uno de los menores afectados, que rechaza que no hubiera medidas en Mallorca y que destaca que todos viajaron con una PCR negativa.

El temor en Euskadi es que se reproduzca el rebrote de la pandemia del pasado año, que se inició precisamente en estas fechas con los focos asociados a fiestas de Selectividad. Solamente en Eibar y alrededores se llegó a 600 casos. En sentido contrario, los hospitalizados en Euskadi bajan de 100 por vez primera desde agosto del pasado año. Son 99 y, de ellos, 34 están graves en la UCI. 24 personas fueron ingresadas en las últimas 24 horas, el peor dato en casi dos semanas. Un 35,4% de quienes han dado positivo en la última semana eran sintomáticos en el momento de la toma de muestras. Mientras, 828.328 personas están ya totalmente vacunadas, el 38,03% de la población vasca y el 43,8% de los vacunables. El porcentaje sube al 63,9% con una dosis. El 69,9% de los mayores de 50 años ya tiene inmunidad. Osakidetza dispone de 177.631 para encarar un fin de semana de intensa citación en los vacunódromos.

