Euskadi registra un primer día sin fallecidos con COVID-19 diez meses después de la llegada de ómicron

Aunque la estadística de defunciones de personas con COVID-19 está sometida a constante revisión y, de hecho, lo habitual es que cambie de semana en semana, el parte de este lunes recoge un dato positivo. El pasado martes, 20 de septiembre, fue el primer día en más de 300 -diez meses- en que no se ha computado ningún deceso asociado al Sars-Cov-2. Es algo que no ocurría desde el 17 de noviembre de 2021: la llegada de ómicron disparó los fallecimientos a pesar de su supuesta levedad. Las muertes totales se acercan a 8.000 y marcan ya 7.969. En toda la pandemia no había habido un período tan largo de días consecutivos con muertes.

Se da la circunstancia de que este lunes el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) solamente ha notificado los decesos de seis días y no de siete, como es lo habitual. Han sido 24 las muertes entre el 16 y el 21 de septiembre, que fue el día del ya tradicional homenaje anual a los difuntos a causa del coronavirus. Sí ha notificado otros ocho fallecimientos de días previos desconocidos hasta ahora, algo que ocurre cada semana y que podría frustrar el día sin muertes cuando sea revisado. Se estima que en 21 de los 32 supuestos la COVID-19 no ha sido la causa principal del 'exitus letalis'.

Permanecen ingresadas en Osakidetza 114 personas por esta patología, cinco de ellas en la UCI. Eran 94 hace dos semanas y antes del fin de semana se llegó a 92. En la UCI el mínimo en septiembre ha sido de tres casos y el máximo de nueve. En las dos última semanas han ingresado entre 14 y 23 personas a causa de esta enfermedad. Son valores bajos y presentan una cierta estabilidad. Hay tres menores ingresados en este momento y la tasa de hospitalización para los mayores de 60 años ronda los 13-14 casos por cada 100.000 habitantes, cuando llegó a dispararse en julio por encima de 80 puntos.

En cuanto a la incidencia -aunque es un parámetro que ya no se mide: baste como dato que apenas el 4% de los positivos provienen del rastreo otrora prioritario-, técnicamente el virus se halla en fase expansiva. El R0 indica cuántos casos origina un contagiado y está por encima de 1, concretamente en 1,05. Lleva toda la semana superando esa barrera negativa, con un pico de 1,30 en Álava, que casi duplica en incidencia a Gipuzkoa. La tasa general es baja -75 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días- pero se ha incrementado un 13% desde el pasado lunes. Crece igualmente en el colectivo de riesgo, los mayores, con un 11% más. En su caso la incidencia es de 163 puntos y llega a 234 en el caso de nonagenarios y centenarios. En los últimos días, los nuevos contagiados conocidos han oscilado entre 53 y 154, con 12.308 pruebas realizadas, 6.274 a mayores.

Estos datos llegan coincidiendo con que las residencias han iniciado la campaña de vacunación conjunta para la segunda dosis de refuerzo contra la COVID-19 y cuatro tipos de gripe, dos del A y dos del B. Según los datos oficiales de la primera jornada, se han distribuido 25.120 dosis. Desde el lunes que viene se abrirá ya para la población general de más riesgo, que son “mayores de 65 años, aquellas que tienen enfermedades crónicas como la diabetes, EPOC o cardiopatías, las mujeres embarazadas y los profesionales de la salud y ámbito sociosanitario”, si bien las citas ya estaban disponibles desde este lunes. Osakidetza admite que ha habido cierto colapso en el sistema informático. “Sí, hemos detectado alguna incidencia en la web. Se trata del primer día y quedan muchos por delante. Se están ofreciendo citas porque las tenemos registradas. No obstante, estamos mirando qué está pasando para mejorar el servicio”, indican desde la Sanidad vasca.