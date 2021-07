Mendia insta a Urkullu a que no plante a Sánchez y acuda a la conferencia de presidentes de Salamanca

La vicelehendakari y secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, "espera" que el lehendakari, Iñigo Urkullu, acuda finalmente a la conferencia de presidentes que se celebrará este viernes en Salamanca porque "es como mejor se pueden defender los intereses de los vascos" y "también manifestar las discrepancias que pueda tener con las competencias del Gobierno de España o con las relaciones entre ambos gobiernos". Urkullu se ha mostrado crítico con el presidente Sánchez en las últimas fechas y también el año pasado demoró hasta última hora su presencia en este foro.

Urkullu contacta con otros presidentes autonómicos para presionar a Sánchez y lograr un "paraguas" para adoptar restricciones

Saber más

Tras un encuentro celebrado en Bilbao con el exministro de Sanidad y actualmente líder del PSC en el Parlament de Catalunya, Salvador Illa, Mendia ha recordado que las invitaciones para asistir a la conferencia se dirigen expresamente a los presidentes autonómicos y que le "parece de sumo interés" que el lehendakari asista. "Las relaciones bilaterales no obstan a las multilaterales", ha remarcado, y ha añadido que "la cogobernanza y la gobernanza multinivel contribuyen favorablemente para el conjunto de la ciudadanía y de los gobiernos autonómicos". Además, ha recordado que en el encuentro del viernes se tratarán asuntos "de tanta importancia para Euskadi como son los Fondos europeos".

Durante la rueda de prensa con Illa, a quien ha definido como "la persona que ha sido capaz de cambiar el paso en Catalunyaa", la vicelehendakari también ha aludido al "diálogo, la negociación y el pacto" como elementos necesarios para que en Catalunyaa "sepan encontrar la vía de éxito" que los vascos han "sabido explorar". "Hay un problema entre los propios catalanes, los que son independentistas y los que no se sienten independentistas", ha señalado, y ha añadido que "ese camino" ya se ha "recorrido en Euskadi antes". "Sabemos lo que es una década de desafío permanente, de división continua y de tensionamiento insoportable dentro una sociedad, agravado por el acoso terrorista. Ya vimos que ese camino pone en peligro la convivencia de todos y conduce a la frustración incluso de quienes lo han promovido. Pasó en Euskadi y pasa ahora en Catalunya", ha apuntado.

En este aspecto, Mendia ha remarcado que tiene "la convicción" de que la solución para Cataluña "pasa por el socialismo, como en Euskadi" y de que siguen "siendo el único partido con una idea clara de lo que es España". "Aquí conseguimos abrir paso al entendimiento entre diferentes. No fue fácil y fueron necesarias decisiones muy arriesgadas. Los socialistas nos atrevimos a tomar las riendas de Euskadi. Nos pusieron muchos palos, pero lo hicimos y conseguimos acabar con ETA", ha destacado la vicelehendakari. Además, ha indicado que desde entonces "la política en Euskadi se ha serenado", lo que ha permitido centrar "la agenda social" y "la economía", y "resistir mejor el embate de esta crisis". "La estabilidad y la serenidad son dos valores que los socialistas no vamos a permitir que se disuelvan", ha manifestado.

"Necesitamos certezas el tiempo de incertidumbre y no hay mayor certeza que saber que en una sociedad plural los diferentes somos capaces de entendernos por el bien común, el de quienes nos votan y el de quienes no nos votan", ha añadido Mendia y ha considerado "el diálogo y la colaboración entre instituciones" como algo "fundamental para avanzar" porque "no pueden", ha concluido, "esperar nada en el corto plazo de una oposición desbocada en el Congreso de los Diputados".