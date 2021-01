Plan de choque para el sector del turismo en Euskadi: 21 millones de euros en ayudas y promoción

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha presentado este martes un plan de sostenimiento del sector del turismo, una comparecencia que ha quedado opacada ya que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno han intervenido también el lehendakari, Iñigo Urkullu, y la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. La iniciativa -que sigue al plan de choque de la hostelería del pasado otoño- estará dotada con 21 millones en ayudas directas y acciones de promoción en una situación creciente de incidencia de la pandemia de la COVID-19, que está afectando "especialmente" a este sector. Además, el Ejecutivo trabaja ya en un plan de apoyo a los sectores más perjudicados del comercio y en un nuevo programa de ayudas a la hostelería vasca, informa Europa Press.

Las ayudas en sí mismas están presupuestadas en 18 millones y los otros 3 están destinados al eje de la promoción. De esta forma, se adecúa "el plan de resistencia a las circunstancias cambiantes, para ayudar al sostenimiento del empleo y la actividad en los diferentes escenarios posibles". En 2020 se destinaron 70 millones de euros al plan de Resistencia del turismo, hostelería y comercio, de los cuales casi 45 millones se dirigieron al sector de la hostelería. Se trata de ayudas que desde diciembre ya se están abonando y que seguirán llegando al sector durante este mes de enero, tal como ha subrayado Hurtado, que considera que este proyecto "debe ir ahora más allá y seguir apoyando, de igual forma, a los otros sectores como el turismo y el comercio.

A su juicio, se ha visto especialmente afectado el turismo, "sometido a una dura situación fruto de las limitaciones a la movilidad, al transporte y conectividad y a los confinamientos perimetrales, que han hecho casi imposible su actividad". Por ello, ha aclarado que el plan de sostenimiento del turismo vasco es un proyecto "compartido con el sector y las instituciones, dotado, de momento, con 21 millones de euros, y que busca proteger y dar soporte al sector del turismo vasco para minimizar el impacto económico de la crisis sanitaria". Se basa en tres ejes: uno de ayudas directas que provienen de recursos extraordinarios, en este caso 17,7 millones de euros; un segundo eje que se centrará en la promoción y dinamización del sector turístico, dotado con tres millones de euros del presupuesto del Departamento; y un tercer eje complementario, basado en la reorientación de la labor de inspección hacia las prácticas irregulares que más reclama el sector vigilar.

Las ayudas son compatibles con cualquier otro plan y se dirigen al conjunto del sector turístico vasco, a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, microempresas, pequeñas y medianas empresas. Incluye establecimientos de alojamiento turístico, empresas turísticas de mediación, es decir, agencias de Viajes, empresas de transporte turístico, empresas de turismo activo, empresas profesionales organizadoras de congresos y guías de turismo. Atendiendo a la estructura empresarial del sector turístico vasco, se han establecido cuatro tramos para la cuantificación de estas ayudas, en función del número de personas trabajadoras, tanto autónomas como por cuenta ajena. Con 1-3 personas, 6.000 euros; de 4 a 9 personas trabajadoras, 9.000 euros; entre 10 y 49 personas, 12.000 euros; y más de 49 personas, 15.000 euros. Para las entidades consideradas como empresas turísticas de mediación o agencias de viaje, las cuantías de los tramos se incrementan y son las siguientes: con 1-3 personas trabajadoras, 10.000 euros; de 4-9 personas, 12.000 euros; de entre 10 y 49 personas 15.000 euros, y de más de 49 20.000 euros.

El motivo de este incremento es "la delicada situación" de estas agencias que se han visto obligadas a endeudarse, en mayor medida, por la devolución de unas cantidades económicas a los clientes, que, a su vez, no les han sido embolsadas a ellos por los turoperadores o aerolíneas. Las ayudas podrán ser solicitadas desde el día posterior a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y contarán con un plazo de 15 días hábiles para su solicitud. Tal como se hizo con las ayudas a la hostelería, el consejero ha llamado a "la calma", ya que los recursos destinados a estas ayudas "no se van a agotar y, por tanto, no es necesario hacer las solicitudes en las primeras horas". "Todas las que cumplan los requisitos se concederán", ha asegurado.

Hurtada también se ha referido a la promoción. "Aunque aún nos encontremos en una fase de resistencia en la que la prioridad sea el mantenimiento de los empleos y la actividad, no vamos a dejar de lado la promoción y la imagen de Euskadi como destino turístico seguro", ha afirmado el consejero. A su juicio, esta "debe ser una apuesta continua y es también una demanda del sector", sobre la que se ha reflexionado con ellos para adaptarla a las circunstancias. "Desde el Departamento hemos trabajado y seguiremos trabajando con la mano tendida al sector, siendo su aliado. Hemos colaborado, y seguiremos colaborando, con otras instituciones, coordinando medidas transversales de apoyo a nuestros sectores. Son momentos duros que requieren de todos nuestros esfuerzos; situaciones extraordinarias que requieren medidas extraordinarias", ha concluido.