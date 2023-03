El PSE-EE lanza su programa para las elecciones forales y municipales sin creer en el “bipartidismo” de PNV y EH Bildu

El PSE-EE ha presentado este lunes en Vitoria su programa “marco” para las elecciones forales y municipales en Euskadi, un documento base que será ampliado con propuestas locales en cada localidad o territorio. “Somos tres territorios pero un solo país”, ha razonado el secretario general socialista, Eneko Andueza, que ha estado acompañado por los tres candidatos territoriales, la alavesa Cristina González, la vizcaína Teresa Laespada y el guipuzcoano José Ignacio Asensio. Andueza, en declaraciones previas a los periodistas, ha rechazado la idea de que los comicios sean “cosa de dos”. Es “irreal” vender un “bipartidismo” entre PNV y EH Bildu“ y cree que los socialistas, que cogobiernan con el PNV en las tres diputaciones y en las tres capitales, serán ”mucho más importantes y determinantes que hasta ahora“.

El programa, para cuya presentación se ha elegido la vieja Escuela de Artes y Oficios de la capital vasca, lleva por título “Por una Euskadi mejor” y en buena parte bebe de las propuestas e iniciativas de las áreas que controla el PSE-EE en las diferentes instituciones, también en el Gobierno vasco o en España. Asensio ha asegurado que “Euskadi avanza” cuando hay socialistas en los diferentes niveles institucionales. “Basta salir a la calle para cruzarte con alguna persona beneficiada por las políticas socialistas”, se puede leer en el programa, de 44 páginas. La vizcaína Laespada ha repetido esta frase en su intervención. Y, según Andueza, no es un brindis al sol porque el suyo es un partido “de palabra” con un alto porcentaje de “cumplimiento” de programas anteriores.

Esa “Euskadi mejor” que vende el PSE-EE aspira a “crecer mejor”, “habitar mejor” y “cuidar mejor”. En la primera pata económica, se ha hablado de utilizar el Concierto Económico para reforzar la competitividad de Euskadi“ y, en genérico, de ir a un modelo tributario ”más progresivo“ y con ”fiscalidad medioambiental“ con más lucha contra el fraude. En las diputaciones, el PNV y los socialistas ya habían anunciado un análisis sobre el actual régimen impositivo. Por ello, no hay más concreciones en el programa. ”Es muy temprano para poder adelantar cuestiones concretas“, ha indicado. Y ha añadido sobre el Impuesto de Grandes Fortunas que ”se va a aplicar“ en Euskadi después de haber sido ya conveniado con el Estado, si bien ha recordado que ya existen impuestos ”similares“ que hay que acompasar, en referencia al de Patrimonio. ”No vamos tarde“, ha defendido.

En el “habitar mejor”, se pretende hacer extensivo el modelo guipuzcoano de la tarjeta Mugi al conjunto del transporte público en Euskadi. Es algo que ya está sobre la mesa: ir a un modelo de tarifas progresivas por nivel de renta y de uso. Asimismo, se incide en que Euskadi no puede permitirse el lujo de que “las energías renovables no lleguen siquiera al 17% del total” de lo que se consume. El programa de cuidados se traduce en la idea -no novedosa- de que todos los servicios sociales queden bajo un único paraguas al que han venido en llamar Gizakidetza, al nivel de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. También hay un guiño al feminismo tras la polémica por la festividad propuesta para el 8 de marzo de 2024, lanzada por Idoia Mendia. “La violencia machista es estructural”, ha clamado Laespada.

El programa recoge también un punto sobre “asilo y refugio”, aunque no se pronuncia sobre el centro propuesto por el Gobierno de España en el barrio de Arana de Vitoria, algo rechazado por el PNV en todos los niveles institucionales. “Euskadi es lo que es por las miles de manos trabajadores que vinieron de otras partes del Estado. Ahora vienen de un poco más lejos. Euskadi tiene que ser cuidadora, tiene que ser diversa y tiene que ser plural”, se ha limitado a señalar Laespada. “Es un marco general en el que no caben concreciones”, ha insistido después Andueza a los periodistas, aunque ha afirmado que está “clara” la postura de los socialistas a favor de esa infraestructura.

Minutos antes del acto, EiTB ha hecho público un sondeo electoral de cara las municipales y forales. Andueza, preguntado por ello, ha dicho “respetar” a las casas de encuestas pero solamente creer en las urnas. Ha explicado que en 2019 en Álava el PSE-EE recibió seis puntos más de apoyo que lo que preveían los sondeos y “casi cuatro puntos” en Bizkaia y en Gipuzkoa. “Vamos a tener muy buenos resultados”, ha insistido Andueza. El líder socialista, por cierto, ha indicado que “es un día para felicitarse” por el hecho de que Idoia Mendia continúe como vicelehendakari en el Gobierno vasco, dando a entender que había estado en las quinielas para haber sido ministra de Pedro Sánchez tras la última crisis de Gobierno motivada por las salidas de Carolina Darias y Reyes Maroto.