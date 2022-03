Dos semanas de huelga en el transporte: piquetes en el Puerto de Bilbao, vía libre a los arrantzales

La 15 jornada de huelga de los transportistas volvió a llevar este lunes los piquetes al Puerto de Bilbao, que está siendo uno de los puntos más afectados con el consiguiente 'efecto dominó' a las múltiples empresas que reciben o envían su mercancía por esta vía. Los transportistas autónomos que operan en el Puerto mantienen la huelga, en línea con la decisión de Hiru y de la Plataforma por la defensa del Transporte, y este lunes se repetían las escenas de piquetes informativos intentando evitar que los que ha optado por la vuelta al trabajo lo hicieran. “Luchamos por todos, también por ti”, les increpaban. La huelga se mantiene pese a que desde las empresas del transporte de contenedores del Puerto de Bilbao aseguraban que habían accedido ya a “todas las exigencias” de los autónomos, entre ellas aprobar una subida del 12% por el gasto de gasóleo, que se actualizará mensualmente en función del precio del combustible, y ayudas directas a los transportistas de 1.250 euros por vehículo para compensar sobrecostes. Además se han ofrecido subir el pago del servicio acorde al IPC, ayudas a la jubilación anticipada y control de subcontratación, por lo que consideran las empresas que “todas las cuestiones exigidas por los organizadores de la huelga se cumplen en este tipo de transporte” y hace que continuar con el paro “no tenga ningún sentido”. De momento, no hay respuesta por parte de los huelguistas.

Conversaciones de arrantzales y ganaderos con Hiru

Mientras el paro del transporte tensiona cada vez más el Puerto de Bilbao y la industria en general, con cada vez mayor número de empresas que anuncian que si esta semana se siguen alargando los paros tendrán que suspender la actividad, los arrantzales volvían a faenar este lunes para no perder por completo la campaña de la anchoa y del verdel, después de 15 días amarrados -desde que empezó el paro del transporte- y lo hacían con el aparente beneplácito de los huelguistas, ya que las primeras capturas que han entrado en puerto se han distribuido sin problemas. Fuentes del sindicato Hiru han confirmado que mantuvieron la semana pasada conversaciones con arrantzales y ganaderos del sindicato EHNE para que los piquetes no interfirieran en su actividad. La secretaria de la Federación de Cofradías de Gipuzkoa, Miren Garmendia, señalaba a este diario que no tenía sentido salir a faenar si no había un compromiso por parte de los transportistas de permitir la distribución, porque la anchoa y el verdel se perderían. Aunque aseguraba que volvían a faenar sin tener garantías plenas de que no habría acción de los piquetes, lo cierto es que la mercancía ha salido de puerto sin problemas y las primeras anchoas tras el paro forzoso podrán verse este martes en las pescaderías. En previsión de posibles problemas, los arrantzales han acordado capturar la mitad de lo permitido.

Los transportistas de Hiru están a la espera de cerrar un encuentro con el Gobierno vasco para tratar sus reivindicaciones.