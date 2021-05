Los tres contagios por la variante india de la COVID-19 en Euskadi corresponden a un subtipo que "no escapa" a las vacunas, tranquiliza Sagardui

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado este viernes de un segundo brote provocado por la variante india del Sars-Cov-2 en Euskadi que ha provocado un positivo. Se trataría de un contacto de un caso de fuera de Euskadi. Este contagio se suma a los dos ya conocidos entre tripulantes del barco de pabellón noruego Stavanger Pearl, uno de los cuales ha requerido hospitalización por empeoramiento de los síntomas. No obstante, ha querido tranquilizar a la población al indicar que la secuenciación de las muestras ha indicado que el subtipo implicado es el 2, considerado "de interés" pero no de "preocupación" porque "no escapa a la protección de las vacunas".

Hay otro caso sospechoso en investigación, cuyos resultados serán comunicados en próximas fechas. Había dos positivos que se han analizado también en Gipuzkoa, vinculados a una persona que había regresado de un viaje de la India, pero la secuenciación ha descartado la presencia de las variantes indias. En cuanto a las otras mutaciones del coronavirus, la detectada en origen en el Reino Unido el pasado mes de diciembre y que llegó a Euskadi el 31 de ese mes ya es la predominante y ha tomado el espacio de la cepa salvaje. Por lo demás, hasta este martes eran 370 los casos confirmados de la mutación brasileña, 72 de la sudafricana y uno de la nigeriana.

Por otro lado, Sagardui no ha ofrecido concreciones sobre la situación hospitalaria en Euskadi a partir de la semana próxima, cuando expira el plazo de dos semanas de suspensión de la actividad quirúrgica ordinaria en toda la red debido a la fuerte presión de ingresos y de ocupación de la UCI, mayor que la de olas anteriores y próxima a niveles de la primera ola, de la pasada primavera. La consejera de Salud ha subrayado que las intervenciones urgentes y de Oncología nunca se han detenido y nunca se detendrán y ha añadido en que "en la medida en que la pandemia vaya mejorando" se irán recuperando citas. La titular de Salud ha indicado que las programaciones se revisan semanalmente en la red y diariamente en cada centro, pero no ha querido ser más precisa.

Sagardui ha comparecido en la tarde de este viernes en la sede de la Presidencia vasca acompañando al lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha presentado las medidas que estarán vigentes en Euskadi a partir de que decaiga el estado de alarma en la medianoche del sábado al domingo. Urkullu ha sido cuestionado por la reprobación de su consejera de Salud que EH Bildu someterá a votación en el pleno del Parlamento Vasco de la semana próxima y que contará con el apoyo de PP+Cs. "Gotzone, tienes mi confianza", ha solemnizado usando la segunda persona Urkullu, que ha recibido un gesto de agradecimiento de vuelta. El lehendakari, ya dirigiéndose a los medios de comunicación, ha recalcado que la consejera tiene la confianza "plena" y "absoluta" de "todo el Gobierno vasco" y no ha querido entrar en el trasfondo político de una iniciativa que, según ha remarcado, estaba pendiente de votar "desde febrero".

