Urkullu a los vascos que podrán viajar en Semana Santa a pesar de las restricciones por tener una reserva: "¡Que lo disfruten!"

"Goza dezatela!". Este '¡que lo disfruten!' es el mensaje que ha lanzado el lehendakari, Iñigo Urkullu, a quienes tienen una reserva ya realizada dentro de Euskadi de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa. A ellos se les excepciona de cumplir los confinamientos perimetrales municipales que se retoman en caso de que su localidad de origen y destino sea una de las consideradas como de alta incidencia de la COVID-19, una barrera que ahora se sitúa en 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Se les pide "responsabilidad" -que conozcan el entorno más cercano pero no mucho más- pero no se les quiere "castigar".

Euskadi permitirá saltarse el nuevo confinamiento perimetral municipal si se acredita una reserva con pernoctación en Semana Santa

Ésa ha sido la principal decisión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el conocido como Labi), reunido este viernes, después de que ya se conocieran desde este jueves los otros cambios en las medidas en vigor. En la misma comparecencia en que se ha apelado a limitar la movilidad para evitar la transmisión del coronavirus en un contexto de repunte en el que ya es el quinto pico de la pandemia en Euskadi y se han puesto sobre la mesa las incertidumbres que suponen el cambio de tendencia general, la mayor presencia de la más transmisible variante británica o el tensionamiento hospitalario, que encara una nueva oleada sin haber superado las consecuencias de la anterior, la que siguió a Navidad, Urkullu ha puesto el acento en la necesidad de buscar un "equilibrio" entre la "fatiga pandémica", el "efecto económico" de las medidas que se adoptan y la situación sanitaria. "Afecta al sector de la hostelería", ha justificado sobre la posibilidad de anulación de reservas que supondría haber aplicado al pie de la letra los confinamientos municipales.

Así las cosas, quienes tuvieran una reserva hecha antes del 26 de marzo podrán seguir disfrutándola entre el 1 y el 11 de abril. El lehendakari ha asegurado que tampoco serán "miles" de personas las que se podrán desplazar y ha recordado que sí se beneficiarán de este matiz en la normativa los hosteleros de las zonas afectadas. Además, el hecho de que el corte de datos que se tomarán como referencia para los primeros cierres se haga este sábado y no el lunes hará que Vitoria y Bilbao, las dos principales ciudades, no lleguen en ningún caso a una tasa de 400 que las metería en la zona con niveles más altos de medidas. Igualmente, la segunda revisión tampoco se hará en lunes, sino el martes justamente posterior al puente festivo de Semana Santa.

A su lado en la rueda de prensa estaba la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Preguntada por su opinión como responsable sanitaria de esta excepción a la movilidad por motivos de ocio, ha asegurado que "está en la responsabilidad de todos" el tomar decisiones para minimizar los riesgos, aunque no ha querido ir más allá. Urkullu ha insistido en que todos los planes del Gobierno vasco para combatir la pandemia se sustentan en las recomendaciones de los expertos sanitarios. "No es que se nos haya ocurrido en un momento determinado", ha enfatizado quien tras el anterior Labi pidió a la ciudadanía que no pensara en Semana Santa y pospusiera sus planes para el verano.

