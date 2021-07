Vitoria avisa: "No se pueden vallar 10 millones de metros cuadrados" ni "poner un policía detrás de cada persona"

Este viernes entra en vigor un nuevo decreto autonómico que establece en Euskadi limitaciones a las reuniones y aglomeraciones de no convivientes en espacios públicos desde medianoche hasta las seis de la mañana. Se mencionan zonas portuarias, playas, parques o jardines, entre otros y el Gobierno vasco ha buscado la complicidad municipal para poner cota a las interacciones nocturnas sin toque de queda como tal. El Ayuntamiento de Vitoria, cuyo alcalde Gorka Urtaran lidera no solamente la capital vasca sino también la asociación que engloba a todos los municipios vascos, Eudel, ha explicado que "pondrá todos los medios a su alcance" para el cumplimiento de la nueva medida, pero avisa de que ni los municipios pueden poner "un policía detrás de cada persona" -de hecho los más pequeños ni tienen agentes- y de que Vitoria en concreto "no puede vallar los más de 10 millones de metros cuadrados de zonas verdes".

La Policía Local de Vitoria, según fuentes municipales, actuará "de forma coordinada con la Ertzaintza para el seguimiento y control del espacio público de la forma más eficiente posible" pero indica que "como viene haciéndose hasta ahora". "Los ayuntamientos no pueden poner a un policía local detrás de cada persona", indican desde el gabinete de Urtaran. Y añaden: "Apelamos a la conciencia ciudadana para actuar de forma correcta de cara a evitar la transmisión del virus".

Explican en Vitoria que, "en cuanto a los parques y jardines, ya hay zonas verdes de la ciudad que se cierran de forma habitual en horario nocturno y así se va a seguir haciendo". ¿El resto? "No se pueden vallar los más de 10 millones de metros cuadrados de zonas verdes de que disponer la ciudad. Además, si se hiciera, se impediría el tránsito por parques y jardines, así como la realización de otras actividades como las deportivas, que sí están autorizadas".

En Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha dicho que toca ser "inflexibles" con las aglomeraciones de personas. Preguntado específicamente por la cercanía en que tocarían fiestas de Aste Nagusia, ha enfatizado que no puede haber ni fiestas ni no fiestas, es decir, un programa alternativo en el mismo período. Asimismo, el alcalde de Lasarte-Oria, Agustín Valdivia, ha señalado que ve "injusto" que se haga recaer la responsabilidad sobre los municipios. "Entre Policía Municipal y Ertzaintza no hay efectivos suficientes para controlar los botellones", indica. Y la alcaldesa de Bakio, en la misma línea, ha dicho en la Cadena Ser que no hay medios. "¿Cómo se cierra una playa con 13 entradas?", se pregunta Amets Jauregizar.

Entretanto, la norma ofrece situaciones contradictorias como la posibilidad de consumir en esos mismos parques cerrados si hay algún local de hostelería. "Podemos tomar un helado hasta las dos de la mañana", ha indicado el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria. Ha indicado el consejero que no es justo hacer ver que la responsabilidad única es de los municipios, pero sí ha remarcado que tienen "mucho que decir" en caso de que se detecten problemas asociados a 'no fiestas', por ejemplo, como ocurrió en Hernani.

