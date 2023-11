Vox pide a la presidenta de Extremadura que no se “inmiscuya” en sus acuerdos con el PP de Cáceres

El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha reprochado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, las declaraciones que hizo el miércoles sobre la moción aprobada en el pleno municipal para ofrecer charlas contra el aborto a menores en los institutos de la ciudad y le ha pedido que no se “inmiscuya” en los acuerdos entre PP y Vox en la capital cacereña.

Una petición que parece que Guardiola ha aceptado puesto que en el pleno de la Asamblea de este jueves ha evitado condenar esta moción que presentó la extrema derecha y que salió adelante gracias al apoyo del PP, que gobierna en minoría en Cáceres.

“Guardiola habla de adoctrinar y luego compra los argumentos de la LOMLOE del PSOE. Debería dejar que PP y Vox Cáceres negociasen sin que se inmiscuya”, ha declarado Gutiérrez. La presidenta autonómica manifestó el día anterior que “no se va a adoctrinar en las aulas de ninguna manera”, pues la competencia en materia educativa en la región “es de la Junta de Extremadura”, ha recordado el grupo municipal de Vox.

En este sentido, su portavoz ha subrayado que, en la actualidad, “el contenido de los libros de texto de nuestros hijos está totalmente politizado, tras la aprobación de la LOMLOE del PSOE, y hasta ahora el PP no ha hecho nada por modificarlo”. “Pareciera que la propia Guardiola pretende erigirse en adalid de no sé qué, cuando sobre el lenguaje inclusivo, la RAE ya ha dicho que no solo no sirve para nada, sino que es contrario a las leyes básicas de comunicación”, ha expresado Gutiérrez

En esta línea, Gutiérrez ha instado a Guardiola a que “deje negociar y no se inmiscuya en las cuestiones del PP y de Vox en la capital cacereña, siguiendo el mismo criterio que fijó el pasado mes de julio, cuando reclamó que los dirigentes nacionales de Vox no participasen de las negociaciones para formar gobierno en Extremadura”.

“Existe una buena sintonía entre esta dos formaciones en Cáceres, hemos tomado decisiones en conjunto por el bien de la ciudadanía y estudiamos, en la actualidad, seguir acercando criterios que redunden en la prosperidad de la ciudad, sin que agentes externos deban marcarnos nuestra hoja de ruta”, ha concluido Gutiérrez.