Renfe anuncia un segundo Alvia a Madrid, un AVE regional y un tren hasta Évora

Renfe ha anunciado la puesta en marcha de un segundo servicio Alvia a Madrid, a partir de noviembre, y el funcionamiento de un Avant, un servicio de alta velocidad regional interna Badajoz-Mérida-Cáceres-Plasencia en cuanto esté electrificada la línea antes de finalizar este año.

El presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, se ha reunido este miércoles en Mérida con el presidente de Renfe, Raúl Blanco, para analizar el funcionamiento de los servicios ferroviarios del pasado semestre, y este último ha anunciado la puesta en marcha de esas nuevas circulaciones.

Ha mencionado también, aunque sin fecha, una conexión entre Extremadura y la localidad portuguesa de Évora, capital del Alentejo.

El presidente de la compañía ferroviaria, Raúl Blanco, ha trasladado estas novedades al jefe del Ejecutivo regional en funciones, Fernández Vara, en un encuentro en el que han hecho balance del primer semestre del año de la línea ferroviaria de la región y han analizado los planes de futuro a corto plazo de la compañía para la región.

Ha anunciado la llegada a Extremadura de un nuevo tren Alvia que estará disponible una vez la compañía reciba los nuevos trenes destinados a servicios comerciales, lo cual, según ha anunciado Talgo, está previsto para el próximo noviembre.

La recepción de este nuevo parque de trenes posibilitará implantar progresivamente las mejoras previstas en los servicios de Renfe en Extremadura, según ha destacado la compañía en una nota.

En este sentido, los planes del actual equipo directivo de Renfe para 2024 en la región supondrán la puesta en servicio de un nuevo tren Alvia en la relación Badajoz-Madrid y viceversa, además de mejoras en el tiempo de viaje gracias a los trabajos de electrificación que está ultimando Adif.

Por otra parte se ha anunciado la llegada de un servicio Avant entre Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz, que comenzará a funcionar en cuanto esté finalizada la electrificación de la línea por parte de Adif; el tramo Plasencia -Mérida debería estarlo a lo largo de este verano, y Mérida-Badajoz antes de que termine el año.

Los Avant son trenes de alta velocidad de hasta 250 km/h que realizan recorridos de media distancia, no de larga distancia que son los servicios AVE.

La ventaja de tener un Avant es que están subvencionados los billetes por el Gobierno, con el 50% hasta final de año.

Conexión con Portugal

El comunicado de Renfe añade que “también está previsto que se implante un nuevo servicio internacional transfronterizo que conecte Extremadura con la localidad portuguesa de Évora”.

El recorrido sería desde Plasencia.

En ese aspecto no se da plazo alguno, pero no es posible que sea antes de 2025 pues hasta entonces los portugueses no tendrán terminada y operativa la línea de alta velocidad Évora-Elvas.

De Évora a Lisboa funciona el servicio Intercidades (el Intercity español, como el Talgo Badajoz-Madrid) que tarda en llegar a la capital portuguesa una hora y 15 minutos, y para en diversas estaciones lisboetas hasta terminar en la estación de Oriente.