“Medias verdades y mentiras” sobre el regreso de la caza a Monfragüe

La organización Ecologistas Extremadura ha denunciado las “medias verdades y mentiras de algunos políticos que pretenden traer la caza” al Parque Nacional de Monfragüe, y alertado sobre las repercusiones económicas “negativas” que producirá la vuelta de la actividad cinegética a este espacio protegido cacereño.

En una nota, el colectivo se ha referido a la reunión que celebró la semana pasada el Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, en la que se acordó por mayoría aprobar el control poblacional de especies mediante la actividad cinegética sin perros y sin fines comerciales ni económicos en las fincas de titularidad pública.

A juicio de Ecologistas Extremadura el Gobierno regional “se equivoca al anteponer el interés de una parte del colectivo de cazadores frente al interés general y la conservación de un parque nacional”.

También ha acusado a la Junta de Extremadura de “no decir la verdad” sobre la eficacia de las acciones de control dentro del Parque Nacional de Monfragüe.

En este sentido, ha asegurado que “no es cierto” que las actuales acciones de control sean “insuficientes, ya que en tan sólo siete meses se habían cazado el 92,91 % del cupo de captura previsto para el jabalí este año con 524 capturas”.

En cuanto al ciervo, ha indicado que se habían capturado 261 ciervos, el 62,44 % de los previstos, “pero además se ha parado en los meses de agosto y septiembre, que son mucho mejores para este sistema de cercones por la menor disponibilidad de alimento fuera de los cercones de captura”.

Ecologistas Extremadura ha denunciado que no se han presentado informes científicos que avalen la necesidad de usar armas de fuego y cazadores aficionados, “que pueden poner en riesgo el ecosistema ya que previsiblemente usarán munición de plomo, metal pesado contaminante que no se emplea en las acciones de control que se estaban llevando a cabo”.

De esta forma, ha alertado sobre las “repercusiones económicas negativas” que producirá la vuelta de la caza a Monfragüe, ya que a su juicio van a incidir negativamente sobre el turismo ornitológico y de naturaleza del parque nacional “que tiene mucha más importancia económica, perjudicando sin generar ningún tipo de beneficio económico”.

Asimismo, ha mostrado su “temor” a que estos métodos de control cinegético vayan a provocar “más sufrimiento animal, entre otros motivos por la posibilidad de quedar animales malheridos, aspecto que no ocurre con los actuales métodos de control”.

Por otra parte, ha subrayado que los actuales métodos han permitido liberar a los machos de mejor calidad que se habían metido en los cercones.

“Tememos que los cazadores puedan disparar a los ciervos con mejores cornamentas por lo que pedimos a la Junta que, en cualquier caso, no se dispare a los machos que no afectan a la sobrepoblación, ya que no paren nuevas crías y son muy atractivos para los visitantes”