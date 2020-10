La Xunta anuncia una reforma de su ley sanitaria que limita libertades fundamentales

La Xunta de Galicia acaba de anunciar una reforma de su legislación sanitaria que limita en su articulado libertades y derechos de la ciudadanía. El jefe del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró esta mañana que pretende tener cuanto antes una legislación para "regular con mayor seguridad jurídica y claridad" la pandemia. La norma, sin embargo, seguirá dejando en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el respaldo de las medidas que quiera tomar la Xunta.

La tesis de Alberto Núñez Feijóo y de su partido es que una pandemia debe regularse a través de la legislación y no de un estado de alarma que, a su parecer, tiene un "enorme impacto reputacional" para España. El presidente de la Xunta comenzó a inicios de mayo a reclamar una modificación legislativa de la normativa sanitaria estatal para limitar derechos básicos de la ciudadanía, que expertos en derecho constitucional consideran no viable, y unos meses después, en agosto, anunció que presentaría "una nueva ley orgánica de salud". No fue hasta la primera semana de octubre que Feijóo remitió a Pedro Sánchez, obviando la propuesta de modificación que su formación, el Partido Popular, ya había registrado en el Congreso. Ahora, la Xunta continúa su oposición al estado de alarma- que Feijóo insiste en llamar "de excepción"- con cambios en su ley autonómica de salud.

"Entendemos que si el Gobierno de España regulaba non era imprescindible una ley gallega específica. Entendido que el Gobierno no va a regular una ley orgánica, nosotros sí que vamos a hacerlo para tener mayor seguridad jurídica y claridad", afirmó Feijóo esta mañana tras la reunión semanal de su Ejecutivo. Mediante esta reforma, que presentará el PP y que se tramitará con la mayor agilidad posible dada su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, el Gobierno gallego pretende concretar qué medidas puede tomar en caso de pandemia, incluidas las que limitan derechos fundamentales, desde limitar los horarios de los establecimientos, la obligación de uso de mascarilla, la prohibición de beber en la calle y hacer obligatorios los aislamientos de enfermos y las cuarentenas. También buscar poder obligar a someter a pacientes a tratamientos, cuarentenas, vacunas o limitar la movilidad de la ciudadanía y confinar zonas de la comunidad. Sin embargo, para ello, seguirá necesitando el respaldo judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.