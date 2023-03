130 varamientos de animales en dos meses en la costa gallega: “Nuestro modo de vida no es compatible con el suyo”

Pouco a pouco imos limpando os case 4 kg de obxectos que recollemos no dixestivo do cifio da Coruña. Algúns fragmentos non son identificables, pero as letras que aínda perduran neste permitíronnos identificar un paquete de fideos instantáneos. Formaba parte do tapón do intestino. pic.twitter.com/trkXxCGnpn