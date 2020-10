Feijóo dice estar “sorprendido” por el auto que señala a la Xunta de Galicia por la quiebra de las cajas y culpa de ello al Banco de España

Al presidente de la Xunta de Galicia le “sorprende mucho” el auto de la Audiencia Nacional que, con fecha del 1 de octubre, responsabiliza al Gobierno gallego de la quiebra de las cajas de ahorro. Alberto Núñez Feijóo, principal valedor político de la operación, se escuda ahora en que la autorizó el Banco de España.

El Tribunal Superior de Galicia condena a la Xunta por ocultar al Parlamento información sobre la fusión que hundió las cajas de ahorro

Este martes se ha conocido un auto de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que sostiene, en cuanto a la intervención del FROB relativa a las cajas de ahorro gallegas, que "la única razón" por la que tuvo que actuar "fue por la situación económico-financiera en la que se encontraba, en 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión". Y añade que "Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia, dando lugar a NovaCaixaGalicia". El FROB (fondo de reestructuración ordenada bancaria) fue la herramienta a través de la cual se gestionaron procesos de resolución de entidades financieras que implicaron la concesión de miles de millones de euros en ayudas públicas.

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha asegurado que, "lo primero" que van a hacer es "leer" la sentencia. Eso sí, ha adelantado su "sorpresa" por que una cuestión que se ha discutido por la vía penal "hable de la solvencia de las cajas". También ha apuntado que, también "sorprende" que en este pronunciamiento "se enmienda la plana al Banco de España", que "fue el que dijo que había que fusionar las cajas por criterios de solvencia".

"Si el Banco de España no actuó de forma correcta, pues no lo sé, pero lo que sí digo que la decisión de la fusión de las cajas, además de que la Comunidad autónoma y el Parlamento de Galicia por mayoría pidiésemos la fusión de las cajas, es del Banco de España", ha dicho, en referencia al órgano que dio la autorización "definitiva".

"Me parece que hay que reflexionar esa sentencia, leerla bien", ha manifestado Feijóo, quien ha vuelto a referirse a la necesidad de estudiar cómo "de un fallo penal" se pueden sacar conclusiones sobre la solvencia de las cajas. "Pero entenderá que me parece que el Banco de España, sobre solvencia de entidades financieras, es el máximo órgano regulador que tenemos en España y que existe", ha insistido el mandatario autonómico, quien no se posicionó sobre si la comisión parlamentaria debe reabrirse como pidió la oposición y alcanzar unas conclusiones.