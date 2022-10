No, ninguna prostituta lo es libremente

La prostitución, como afirma Amelia Tiganus, activista y superviviente del sistema prostitucional, no la ejercen las mujeres. La ejercen las mafias, proxenetas y puteros. Ninguna está ahí porque quiere, sino porque ha acabado ahí. Prostitución y trata son fenómenos indisociables, y un 85% de las mujeres adultas que están en situación de prostitución está bajo el yugo de las mafias o de un proxeneta.

El PSOE es un partido abolicionista de la prostitución; en el modelo de sociedad que defendemos no cabe la regulación de la prostitución como un trabajo más. Básicamente porque no lo es. Hay una diferencia abismal entre aportar la fuerza de trabajo a ser tú la mercancía. La prostitución tiene que ver con dónde el patriarcado nos ha colocado a las mujeres, con la globalización neoliberal, la desigual distribución de poder y renta, la feminización de la pobreza, la banalización del sexo y la hipersexualización capitalista. Por eso, donde algunos ven “libertad”, los socialistas vemos necesidad. Donde algunos ven consentimiento, los socialistas vemos desesperación. No es libre quien no elige entre alternativas reales. La pobreza es más efectiva que un tiro en la nuca.

Estos días, en el Parlament de les Illes Balears hemos presentado iniciativa con medidas de apoyo a las mujeres en situación de prostitución. Sabemos, por las entidades y por los estudios disponibles, que casi nueve de cada diez mujeres dejarían la prostitución si tuvieran alternativas reales. De eso iba la iniciativa: de seguir apoyando a las mujeres prostituidas para que puedan dejar atrás una situación que les genera estrés, desasosiego, enfermedad, violencia sistemática y les acorta la esperanza de vida en un 40%. Cabe recordar, relacionado con esto, que la ley de igualdad de Balears ya considera la explotación sexual como violencia sexual y, por ende, violencia machista, permitiendo a las mujeres acogerse a las ayudas.

Por mayoría absoluta, la cámara autonómica también se posicionó en que la prostitución es una forma de violencia sexual incompatible con los derechos humanos y una sociedad igualitaria, en la línea de la resolución de 2014 del Parlamento Europeo, que declaraba la prostitución como una forma de esclavitud incompatible con la dignidad humana y donde los actos íntimos son rebajados a actos mercantiles.

Pero nos hubiera gustado ir un poco más allá y promover, desde el consenso con todas las instituciones implicadas y voces expertas que trabajan con las mujeres en situación de prostitución, un modelo de ordenanzas abolicionistas para poner todos los recursos sociales a disposición de las mujeres prostituidas, sancionar económicamente a los puteros y desincentivar la demanda. Desgraciadamente, nos quedamos solos en esta cuestión.

No es una ocurrencia. Este método ha sido efectivo en países como Suecia, Noruega y, en España, Sevilla lo ha implantado con éxito. Valencia se ha sumado recientemente. Las medidas punitivas jamás son para las mujeres, sino para los prostituidores, los puteros, que son cooperadores necesarios de la explotación de mujeres.

Lo imposible solo tarda un poco más, y tendremos que esperar a que sea realidad la ley para prohibir todas las formas de proxenetismo, donde además de perseguir cualquier tipo de proxenetismo y a quién se lucre de la prostitución ajena, penalice a los mal llamados clientes de la prostitución. Porque cuando dicen ‘cliente’, en realidad hay que decir ‘puteros’.

Los socialistas somos coherentes entre los medios y los fines que proponemos para llegar a la abolición de la prostitución. Hay grupos que bajo el pretexto de que perjudicamos a las mujeres que se prostituyen lo que están haciendo es reforzar el sistema prostitucional y mantener intactos los intereses de proxenetas.

Esta incoherencia entre medios y fines la hemos visto en otros períodos históricos, como cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Por un lado, hubo esclavos que no querían la libertad puesto que no conocían otro modo de vida. Los esclavistas, por otro, para mantener intactos sus intereses plantearon legislaciones intermedias, llamadas de aprendizaje, para que los esclavos pudieran “transitar” a la libertad, pudieran “educarse” y prepararse para la vida autónoma. Lo que pretendían eran mantener intactos sus privilegios y tener mano de obra gratis en las plantaciones. Recomiendo ver la película Los hombres libres de Jones, donde se refleja esta cuestión perfectamente.

Si traigo este paralelismo a colación es porque quienes arguyen que estamos ante un falso debate entre abolicionismo o regulacionismo, intentado hacer combinaciones teórico-políticas que son como el agua y el aceite, lo que hacen es seguir perpetuando la desigualdad y la injusticia. Seguir poniendo a las mujeres a los pies de los caballos.

Para los socialistas, acabar con una realidad que atrapa esencialmente a las mujeres pobres y de contextos vulnerables es una exigencia democrática. Porque aspiramos a un modelo de sociedad donde la prostitución, al igual que ocurrió con la esclavitud, sea abolida.