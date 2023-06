El rellotge de la investidura: aliança, tacticisme o immobilisme?

Després de la proclamació oficial dels resultats de les eleccions autonòmiques es va plasmar una nova distribució de l'arc parlamentari balear. En efecte, els 25 escons aconseguits pel Partit Popular i els 8 escons de VOX comporten la majoria necessària per a la investidura de la Presidència i la formació futura d'un Govern.

Tot i que les reunions són a porta tancada, en aparença pública, no hi ha sobre la taula un acord tancat entre les dues parts. En la negativa del Partit Popular a formar coalició i les demandes de Vox, potser les qüestions passin per la dificultat de consentir butaques personals. O potser el canvi de l'escó de Palma a Madrid (mirant les eleccions generals). Amb probabilitat, per alguna de les parts hi ha vetos a determinades autoritats. Tot i això, semblava d'inici un joc estratègic d'allargar el pacte, conjugant així una precampanya de cara a les eleccions generals. Mostrant a la ciutadania una fortalesa política de posició artificial sense un tractament del programa polític.

La sessió constitutiva del Parlament serà aquest dimarts 20 de juny. El procediment de manera succinta es resumeix: tenint en compte l'art. 41.5 de l'Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el Parlament ha de constituir-se en el termini màxim de trenta dies després de la celebració de les eleccions. Per tant, si es van celebrar el dia 28 de maig, el dia 26 de juny es posaria fi al termini.

El mateix art. 3 del Reglament de la cambra autonòmica remarca que, una vegada proclamats oficialment els resultats, la presidència de la Diputació Permanent (president del Parlament) ha de convocar mitjançant resolució aquesta sessió constitutiva que posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i al Butlletí Oficial de les Illes Balears. El dia assenyalat es constitueix l'Assemblea amb els diputats electes que han recollit les credencials durant aquests dies. S'escull la Mesa del Parlament amb els procediments previstos en el mateix reglament de la cambra. Un cop concloses les votacions, les persones escollides ocuparan els seus llocs i es sol·licitarà de tots els diputats per ordre alfabètic el jurament o la promesa d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia. Un cop declarat constituït el Parlament, segons l'art. 7 del reglament esmentat, en el termini de quinze dies hàbils següents (si va segons el que s'ha marcat, una mica abans de la meitat de juliol) a la celebració constitutiva tindrà lloc la sessió solemne d’obertura de la legislatura.

D’altra banda, la que més interessa, la presidència de les Illes Balears serà escollida per la resta de diputats, una vegada proposat el seu programa polític i després d’un debat, pel vot afirmatiu de la majoria absoluta dels seus membres. En cas que la Sra. Marga Prohens no aconseguís aquesta majoria absoluta (amb el suport de Vox), se sotmetria a nova votació en quaranta-vuit hores després de l'anterior, sent suficient una majoria simple. Aquí el problema passaria per un vot en contra de Vox. I només en el cas que hagin transcorregut seixanta dies a partir de la primera votació per a la investidura i que no s'obtingui aquesta confiança del Parlament, quedaria dissolt i es convocarien noves eleccions.

Aquest atorgament de confiança parlamentària a la presidència s'inicia dins dels quinze dies següents a la constitució del Parlament, consultant els portaveus designats pels diferents partits polítics amb representació perquè proposin aquest candidat (en principi, la diputada Marga Prohens).

En suma, seria interessant per a la ciutadania conèixer públicament quin joc tàctic o de cromos estan fent. És a dir, si realment volen governar en coalició o en minoria, i els motius d'aquesta decisió.