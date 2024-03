L'associació de caravanes defensa que aquests vehicles no són la solució a la manca d'immobles a zones turístiques

L'Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravaning (Aseicar) ha considerat aquest dilluns que les autocaravanes no són la solució a la manca d'immobles de lloguer a llocs turístics com Eivissa. En un comunicat, la patronal ha sol·licitat que no es margini els usuaris d'aquests vehicles que els utilitzen com a forma de tenir vacances.

Des d'Aseicar, sobre la manca d'habitatge, han assenyalat que són les autoritats polítiques i administratives competents les que han d'establir mecanismes oportuns per evitar situacions com les que es registren a les Balears i impedir la proliferació de concentracions o assentaments il·legals.

Segons han afegit, aquest tipus de situacions són puntuals i es produeixen a temporada alta, a zones de costa o estacions d'esquí a l'hivern. En aquests casos, són conseqüència dels problemes existents per donar acolliment a treballadors eventuals del sector de l'hostaleria.

També han reiterat que autocaravanes, campers i caravanes estan dissenyades i concebudes per ser utilitzades com una opció de turisme itinerant i d'oci de vacances, “mai com a residència habitual”, ja que la seva habitabilitat i espai reduït fan “impossible i impensable” la seva utilització permanent com a habitatge.

Finalment, la patronal ha assegurat que el 99,99% dels vehicles caravaning que es venen cada any a Espanya s'utilitzen exclusivament amb fins d'oci i esbarjo.