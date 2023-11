L'Ajuntament destina 60.000 euros al bonus escoleta per als infants de la xarxa assistencial

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha publicat avui la convocatòria d'ajudes de escoleta per a aquelles famílies que porten als seus fills d'entre 0 i 3 anys a centres de la xarxa assistencial, és a dir, a aquells centres que ni són escoletas municipals ni estan integrats en la Xarxa complementària, centres que ja estan coberts amb les ajudes del Govern.

Així, com explica el regidor d'Economia i Educació, Xisco Ferrà, tots els pares de nins que estiguin en el primer cicle d'educació infantil, acudeixin al centre que acudeixin, rebran una ajuda, bé del Govern, o bé de l'Ajuntament. En total, l’Ajuntament destinarà 60.000 euros per a cobrir els mesos de setembre a desembre. Per a l'any 2024 es realitzarà una nova convocatòria.

Les famílies que fan ús d'aquesta mena de escoletes, que no opten a la gratuïtat de les 4 hores, rebran entre 300 i 600 euros per a suplir la manca de subvenció. Per als mesos de gener a juny, l'Ajuntament de Marratxí destinarà una nova partida, amb una quantitat encara per a especificar.

Els centres assistencials són tots aquells que, per no arribar als requeriments mínims d'espai o personal, no entren en la xarxa complementària i, per tant, no es beneficien de les ajudes de la Conselleria. D'aquí ve que el consistori decideixi ajudar a aquestes famílies.