AUDIOS | Luis de Guindos, a Varoufakis: "¿Pero van a abrir los bancos griegos mañana?"

Un "cheerleader del ministro alemán, Wolfgang Schäuble". Así es como Yanis Varoufakis describe al entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, en su libro Adultos en la Habitación. "Estaba constantemente luchando por demostrar que era más schaublista que Schäuble", explica el ex ministro griego en una entrevista con eldiario.es: "Se sentaba a mi derecha. En nuestras conversaciones privadas, él fue realmente muy dulce y muy agradable, y también decía estar de acuerdo conmigo".

Efectivamente, en las grabaciones que componen #EuroLeaks, y que evidencian cómo fueron las discusiones del Eurogrupo en aquellos días, queda patente el papel del ministro español: mucho más próximo a un país como Alemania que a uno del sur como Grecia.

Las grabaciones fueron realizadas en 2015 por el entonces ministro de Finanzas de Grecia. Actualmente, Varoufakis es diputado en el parlamento heleno por el partido MeRA25, y también es fundador de DiEM25, un movimiento político progresista paneuropeo con sede en Bruselas.

Desde la primera intervención registrada, la teleconferencia del Eurogrupo del 24 de febrero, se ve a Luis de Guindos apoyando la tesis alemana de que lo aprobado cuatro días antes, el 20 de febrero de 2015 para que se buscara un acuerdo entre el nuevo Gobierno griego y la troika –BCE, FMI y Comisión Europea– en realidad no debería alumbrar algo muy distinto al memorándum vigente desde 2012.

"Creo que hay algo relevante, y que me gustaría destacar", decía Guindos: "Lo primero, que estamos al inicio de un proceso, y tenemos que finalizarlo en abril con un nuevo memorándum que debe basarse en el acuerdo vigente. Esto es algo que debe quedar claro".

Unos minutos antes, Schäuble había dicho: "Debe quedar claro que no se trata de enmendar un acuerdo".

Dos meses después, el 24 de abril en Riga, es cuando la situación comienza a hacerse más difícil para Varoufakis en el Eurogrupo. Todos los miembros presionan para que firme el nuevo memorándum sin dilación. "Coincido en que hablar de nuevas fechas límite no es inteligente. Nos estamos quedando sin tiempo, Tenemos muy poco margen y tenemos que intentarlo para encontrar una solución".

Pero esa solución no llegaba. El 18 de junio, en Luxemburgo, cuando ya se hablaba del aide memoire, una versión del memorándum que estaban negociando la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, Guindos continuaba ejerciendo presión en el Eurogrupo.

"Realmente es una pena que hayamos llegado a esta situación, y dejando a un lado los tecnicismos que ahora no son importantes, y tomando en consideración lo que ha dicho Mario Draghi sobre la fuga de capitales de Grecia.... Si hoy no tenemos una comunicación concluyente, y creo que no es posible, ¿abrirán mañana los bancos?"

"Yanis", insistía el ministro español, "nadie quiere detonar ningún tipo de accidentes, pero la realidad es que la reacción del mercado va a estar ahí, y tiene que ver con la realidad que tenemos que afrontar los próximos días. Y hay asuntos que están fuera de control. Y hay que asegurar que, ante cualquier escenario potencial, vamos a garantizar la integridad e irrevocabilidad de la eurozona".

Y añadió: "No sé cómo hemos llegado a este punto, no voy a culpar a nadie, aunque tengo mi opinión. Pero creo que estamos ante una realidad que no podemos obviar porque cometeríamos un grave error".

En el Eurogrupo del 22 de junio, previo a una cumbre de jefes de Gobierno del euro, Guindos transmitía desazón: "No sé qué tengo que decirle a mi jefe de la reunión de hoy. Puedo decirle que las instituciones tienen una buena impresión de la propuesta griega, pero que no hay una evaluación firme. Y entonces él me va a preguntar: ¿Entonces por qué nos convocan a una reunión de jefes de Gobierno? Y es una pregunta justa".

Y lanzó dos cuestiones que afectaban directamente a la estrategia griega: "¿Estamos pensando en algún modo de reestructuración de la deuda? ¿Hay alguna propuesta en esa dirección? ¿Y la aplicación de la última versión de las propuestas requiere algún tipo de financiación adicional?

La desorientación le duró a Guindos hasta el siguiente Eurogrupo, tres días después: "Estoy un poco confuso, quizá es culpa mía. La conclusión que saco es que estamos muy lejos, no sé si dedicando más tiempo vamos a converger. Llamo la atención sobre algo que va a pasar en un par de horas, nuestros jefes van a reunirse, hay un Consejo Europeo y mi jefe va a preguntarme, ¿cuál es la conclusión del Eurogrupo? ¿Cuál es la situación al respecto? Bueno, y no sé qué responder. No sé si el documento de las tres instituciones será la base del futuro acuerdo. No sé cuál es nuestra referencia ahora. No lo sé. Entonces, quizás sería más sabio y un poco más rápido a nuestro Consejo Europeo que un acuerdo es extremadamente difícil de alcanzar y así poder recibir algo de guía política. Porque de lo contrario no sé cómo vamos a salir de esta".

Si el 25 Guindos mostraba desconcierto, 48 horas después, con el referéndum griego ya convocado, se mostraba enfadado: "Se ha convocado este referéndum antes de nuestra negociación? Sí. Y tú sabías, como Michael ha dicho, que la distancia entre tu propuesta y la nuestra era, o la propuesta de las instituciones, no era tan grande; podríamos cerrar esta brecha durante esta reunión y se presentan una especie de hecho consumado, y este hecho consumado hace que nuestra vida sea extremadamente, extremadamente, extremadamente difícil. Esto es un factor decisivo en las negociaciones. Esa es la impresión que tengo. Y a la vez estás solicitando una prórroga. He leído la carta que has enviado a Jeroen y estás solicitando una extensión del programa. Pero, Yanis, creo que hemos comentado y hemos trabajado la confianza durante nuestras últimas reuniones. ¿Crees realmente que convocar este referéndum con estas características fomenta la confianza? Porque tengo muchas dudas".

-----

Las grabaciones incluidas en #EuroLeaks fueron realizadas en 2015 por el entonces ministro de Finanzas de Grecia Yanis Varoufakis. Actualmente, Varoufakis es diputado en el parlamento heleno por el partido MeRA25. Varoufakis también es fundador del Movimiento para la democracia en Europa 2025 DiEM25, una organización política progresista transnacional con sede en Bruselas. #EuroLeaks es una iniciativa puesta en marcha por DiEM25 en colaboración con Julian Assange, fundador de WikiLeaks.

Contacto para mayor información sobre DiEM25: Luis Martín, jefe de comunicación y estrategia política | luis.martin@diem25.org