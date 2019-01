Bruselas aumentará la presión sobre Maduro en "tres o cuatro días" y reivindica el fin de los vetos ante la división en torno a Venezuela

"La UE tomará medidas en los próximos días", decía el sábado. Pero, ¿cuántos días son esos? España, Francia y Alemania han expresado que son ocho –ahora ya seis–, y a partir de los cuales reconocerán a Juan Guaidó como el presidente encargado de convocar elecciones "libres y justas". Pero la Comisión ha dicho "próximos". ¿Cuántos son?

La portavoz de la Comisión Europea para asuntos exteriores, Maja Kocijančič, ha dicho este lunes en Bruselas: "Los próximos días son los próximos días. Nosotros, en este comunicado pactado por los 28, no decimos ocho días, decimos próximos días. Hay que esperar tres o cuatro días, a la reunión de ministros de Exteriores del jueves y el viernes en Bucarest. Ahí podrá salir una nueva posición de los 28".

En todo caso, la posición de los 28 se queda por debajo de la expresada por Reino Unido desde el jueves pasado y por España, Francia y Alemania desde este mismo sábado, cuatro horas antes de que se publicara el comunicado de los 28.

Un comunicado en el que, a diferencia de lo expresado por España, Francia y Alemania, habla de "próximos días", pero no los cifra en ocho; habla de la legitimidad de la Asamblea Nacional, pero no menciona a Guaidó; y lo más que hace es avisar de que la UE podrá tomar más acciones pasados esos "días" si no se convocaran elecciones, "incluso en lo relativo al reconocimiento del liderazgo del país".

"No son posiciones incompatibles", ha insistido Kocijančič, "la UE está lista para apoyar la democracia, un proceso político creíble y seguir atenta a los acontecimientos y de señales por parte de las autoridades. La unidad de la UE y las declaraciones de España, Francia y Alemania no son incompatibles".

En todo caso, el portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, ha aprovechado el coro desafinado para recordar que Jean-Claude Juncker lleva tiempo batallando por "implantar la mayoría cualificada" en lugar de la unanimidad que también se traduce como derecho a veto.

Y, en este caso, países como Austria, Grecia o Italia, se han planteado ante las prisas de España, Francia y Alemania por acelerar en el reconocimiento de Guaidó: ¿Qué pasa si Maduro no convoca elecciones y se reconoce a Guaidó para que lo haga? ¿Qué resortes tiene Guaidó para convocar elecciones? ¿En qué lugar queda la diplomacia y la mediación? ¿Qué consecuencias habrá desde el punto de vista de la pacificación interna y de la geopolítica? ¿Qué experiencia histórica en América Latina ha terminado bien cuando los procesos han estado relacionados con lo que hacían o decían Estados Unidos y sus aliados? ¿Por qué dar un ultimátum al Gobierno de Venezuela y no al de Arabia Saudí, Turquía o Marruecos, países con los que España y otros países de la UE tienen negocios?

“El principio de no injerencia es sagrado”, ha replicado el subsecretario de Exteriores italiano, Manlio Di Stefano, a Emmanuel Macron.