Nuevo comunicado de la UE: los 28 reiteran la exigencia de elecciones y posponen la posibilidad de reconocer a Guaidó como líder del país

Ha costado 24 horas de negociación, y el resultado es similar al texto lanzado el miércoles por la noche: la Unión Europea exige elecciones a Nicolás Maduro, pero evita reconocer a Juan Guaidó como líder del país, hasta el punto de que ni lo menciona. ¿Por qué? Porque ante la falta de consenso sobre cómo considerarlo, lo mejor ha sido ni citar su nombre.

Declaration by @FedericaMog on behalf of the EU on #Venezuela:

> EU asks for announcement on organisation of fresh elections over the next days

> If not, "the EU will take further actions, including on the issue of recognition of the country’s leadership" https://t.co/XYI44OMpb9