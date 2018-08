EEUU anuncia oficialmente la creación de una Fuerza Espacial dentro del Ejército

"Ha llegado el momento de establecer una Fuerza Espacial". Con estas palabras el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, ha presentado "los pasos exactos a seguir" para crear una Fuerza Espacial dentro del Ejército estadounidense. Una nueva rama militar que servirá para asegurar "la seguridad en el espacio", que, según Pence, ya se ha convertido en un "nuevo campo de batalla".

En un acto oficial celebrado en el Pentágono, el vicepresidente ha presentado la nueva normativa que regulará la estructura de la Fuerza Espacial de EEUU: "Estados Unidos siempre buscará la paz, tanto en el espacio como en la Tierra. Pero la historia demuestra que la paz solo llega a través de la fuerza. Y en el ámbito del espacio exterior, el Ejército Espacial de EEUU será esa fuerza".

Just as in the past – when we created the Air Force – establishing a #SpaceForce is an idea whose time has come. The space environment has fundamentally changed in the last generation. What was once peaceful and uncontested is now crowded and adversarial. pic.twitter.com/GmiWeP5igB