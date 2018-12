May se enfrentará este miércoles a una moción de confianza promovida por 48 diputados de su partido

La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse este miércoles a una moción de confianza después de que el Partido Conservador recibiese las cartas necesarias para iniciar ese proceso. Lo ha anunciado esta mañana Graham Brady, presidente del Comité 1922, que reúne a este grupo en la Cámara de los Comunes. Brady ha recibido las 48 misivas de diputados necesarias, el 15% del grupo parlamentario, para convocar la votación.

Vote on Theresa May's leadership will take place on Wednesday evening with result announced shortly after.



Read full press release from 1922 Committee chairman Sir Graham Brady pic.twitter.com/vmbkRSYqKH — Press Association (@PA) 12 de diciembre de 2018

"Iba a ir esta tarde a Dublín, pero me voy a quedar aquí para defender mi liderazgo. Un nuevo liderazgo pondría nuestro país en peligro", defiende May, que ha advertido de que un cambio de primer ministro retrasaría o podría parar incluso el Brexit. Y Gran Bretaña "pide que se haga cuanto antes", ha aclarado.

"Un nuevo líder no estaría en el cargo para la fecha límite legal del 21 de enero, por lo que una elección de liderazgo corre el riesgo de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los parlamentarios de la oposición", ha afirmado May en una declaración tras conocer la apertura del proceso de moción de censura.

"El nuevo líder no tendría tiempo de renegociar el acuerdo de retirada y de aprobar la legislación en el parlamento para el 29 de marzo, por lo que una de sus primeras decisiones debería ser extender o rescindir el Artículo 50, retrasando o incluso parando el Brexit", ha añadido.

La votación se celebrará entre las 18.00 y las 20.00 hora local (entre las 19 y las 21 en la hora peninsular española) de este miércoles en la sala número 14 de la Cámara Baja. "Los votos serán contados inmediatamente después y el resultado será anunciado en cuando sea posible esta noche", ha informado Brady.

Si May pierde la votación, la formación en el poder iniciará un proceso interno para elegir un nuevo líder. Si la gana, no podrá realizarse en un año otro proceso similar interno, de acuerdo con las reglas del partido.

El inicio de este procedimiento para expulsar a la primera ministra se produce en medio de la crisis que vive el Gobierno por la decisión de May de retrasar la importante votación que iba a celebrarse este martes sobre el acuerdo del Brexit en los Comunes. La primera ministra conservadora decidió postergar la votación, que con seguridad iba a perder, ante el rechazo que el pacto generó entre los diputados tories euroescépticos y muchos de la oposición.

Ante esta situación, la política inició intensos contactos con líderes europeos a fin de conseguir algún tipo de concesión de la Unión Europea (UE) que permita que el acuerdo supere el trámite parlamentario en Londres.

Tras conocerse el anuncio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, ha señalado en su cuenta de Twitter que respaldará a May esta noche porque está realizando "actualmente el trabajo más difícil" y ha añadido que "lo último que el país necesita es un proceso (interno) largo y perjudicial". El ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, también ha mostrado su respaldo a May: "Apoyo al 100% a la primera ministra y animo a todos los diputados conservadores a hacer lo mismo".

I am backing @theresa_may tonight. Being PM most difficult job imaginable right now and the last thing the country needs is a damaging and long leadership contest. Brexit was never going to be easy but she is the best person to make sure we actually leave the EU on March 29 — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 12 de diciembre de 2018