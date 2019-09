La Eurocámara rechaza como futuros comisarios europeos a la rumana Plumb (S&D) y al húngaro Trócsányi (PPE)

Siempre cae alguno por el camino. Y Rovana Plumb y László Trócsányi están siendo los primeros. La socialdemócrata rumana no ha superado el examen preliminar y vinculante de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que este jueves ha votado en contra de validar su declaración de bienes y ha dictaminado que presentaba unos conflictos de intereses incompatibles con ser comisaria europea de Transportes.

Rovana Plumb, exministra socialdemócrata rumana, fue señalada en un caso de corrupción en 2017, acusada de ayudar al líder de su partido en una operación inmobiliaria relacionada con la compra de una isla en el río Danubio considerada de propiedad estatal.

Y lo mismo ha pasado, en la misma sesión y poco después con László Trócsányi, ex ministro de Justicia de Viktor Orbán (Fidesz, PPE). El hasta ahora candidato a comisario de Ampliación fundó un despacho de abogados que trató con asuntos públicos cuando él era ministro de Justicia.

La pasada semana, los eurodiputados de la comisión de Asuntos Legales comenzaron a examinar las declaraciones de interés que los comisarios designados estaban obligados a remitirles para comprobar si hay conflictos de interés en relación a sus bienes financieros o por su participación en Consejos de Administración de empresas.

New: MEPs in the legal affairs committee have voted not to recommend that Romania's nominee Rovana Plumb face a hearing after carrying out a secret vote. She was grilled about her potential conflicts of interest in her financial affairs this morning