Trump se burla del papel de Francia en las guerras mundiales: "Empezaban a aprender alemán hasta que llegó EEUU"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escrito este martes una serie de tuits criticando al presidente francés Emmanuel Macron y a su país. Al líder estadounidense no le han gustado las declaraciones de Macron en una entrevista concedida a la cadena CNN este domingo y ha optado por tensar de nuevo la cuerda de "las capacidades estratégicas de Europa", que han suscitado las discrepancias entre ambos líderes en la última semana.

"Ellos comenzaban a aprender alemán en París antes de que apareciese Estados Unidos. ¡Pague por la OTAN!"; "Emmanuel tiene un índice de aprobación muy bajo en Francia, el 26%, y una tasa de desempleo de casi el 10%"; "No hay país más nacionalista que Francia, gente muy orgullosa" o "haz que Francia vuelva a ser grande" son algunas de las frases que el presidente estadounidense ha dedicado al presidente galo a través de Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

En la reunión bilateral mantenida entre ambos presidentes este sábado durante los actos conmemorativos del centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial en París, Trump y Macron coincidieron en que Europa debe incrementar su aportación financiera a la defensa común y trabajar para reforzar sus capacidades militares. No obstante, las posturas son lejanas.

El viernes, nada más bajarse del avión en París, Trump ya había calentado el ambiente con un tuit en el que calificaba de "insultante" la propuesta de Macron de un ejército europeo. "El presidente francés acaba de proponer que Europa construya su propio ejército para protegerse a sí misma de Estados Unidos, China y Rusia. Muy insultante, pero ¡quizás Europa debería primero pagar su parte equitativa de la OTAN, que Estados Unidos subvenciona enormemente!", escribió Trump en la red social. Y el sábado, instantes previos a la reunión bilateral con su homólogo francés, declaró a la prensa del Elíseo que "hay países que deben echarse la mano al bolsillo para que la situación sea justa", refiriéndose a la "poca" aportación que dedican a la OTAN otros países respecto a EEUU, y sentenció que su país "paga por proteger a Europa".

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de noviembre de 2018

Este domingo, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, Macron se reafirmó diciendo que si los europeos aumentan el presupuesto militar será para "construir" autonomía, no para "comprar armas estadounidenses" y eludió calificar el mensaje de Trump señalando que prefiere llevar a cabo sus labores diplomáticas "a través de discusiones directas", y no a través de tuits. Sobre la relación política entre ambos, el líder francés declaró que "los nacionalistas a veces están más basados en un enfoque unilateral y la ley del más fuerte, lo que no es mi caso. Esa probablemente sea nuestra diferencia".

Al presidente estadounidense no le han gustado estas críticas con referencias al nacionalismo y ha decidido dedicarle hasta cuatro tuits, en los que ha recurrido a un amplio abanico de temas, desde reprochar la ayuda de Estados Unidos en las dos grandes guerras, recordar el bajo índice de aprobación en Francia de Macron en la actualidad y la tasa de desempleo, hasta criticar el comercio francés: "Francia produce un excelente vino, pero también lo hace Estados Unidos. El problema es que Francia dificulta que Estados Unidos venda sus vinos en Francia y cobra grandes aranceles, mientras que EEUU facilita (la llegada) de los vinos franceses y cobra tarifas muy pequeñas".

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de noviembre de 2018

Macron, que agradeció el domingo a Trump su presencia en los actos conmemorativos a través de la misma red social, no ha respondido a ninguno de los mensajes publicados por el presidente estadounidense.