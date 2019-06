Vox da calabazas a Salvini y Le Pen y abre la puerta al grupo de los ultras polacos y los nacionalistas flamencos aliados de Puigdemont

Vox compartirá grupo parlamentario en Bruselas con los ultras polacos, los tories británicos y los mejores amigos belgas de Carles Puigdemont y el independentismo catalán, la nacionalista flamenca N-VA, principal partido del país. Al menos es lo que se deduce, a falta de confirmación oficial del partido, de su rechazo a integrarse al grupo apadrinado por Marine Le Pen y Matteo Salvini, el ENF, que sí ha logrado sumar esta legislatura a los ultras alemanes de la AfD.

La líder de la extrema derecha francesa ha presentado su grupo en Bruselas este jueves, y ha faltado Vox que, según algunas fuentes, se encuentra en Nápoles en los Study Days del ECR hasta este viernes. Y la presentación ante la prensa parecía por momentos más un acto ante militantes con ovaciones incluidas que una rueda ante los medios, lo cual ha generado protestas de algunos corresponsales.

Journalists does not bear when far right supporters use the European Parliament’s press room to celebrate their new group with clapping. pic.twitter.com/uzOPaWOfSa