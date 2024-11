El automóvil de un militante del partido de Bolsonaro explota frente al Tribunal Supremo de Brasil

Dos explosiones con aparente motivación política se produjeron el miércoles (jueves de madrugada en España) cerca del Tribunal Supremo de Brasil. Primero, fueron detonados unos explosivos colocados en el interior de un automóvil aparcado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados. Posteriormente, un hombre hizo estallar un explosivo en la puerta del Tribunal Supremo tras no conseguir acceder al interior del edificio y murió.

La Policía ha confirmado la identidad del dueño del automóvil, Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL) del expresidente ultra Jair Bolsonaro. Sin embargo, no se sabe si el dueño del vehículo es el supuesto atacante suicida, que no ha podido ser identificado puesto que los policías no han podido hacer el examen forense del cadáver, que quedó mutilado por la explosión y todavía con explosivos en el cuerpo.

Según la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, informaciones preliminares indican que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del automóvil, pero dijo que todavía no se puede confirmar que se trate del dueño del vehículo.

Tras las explosiones, el centro de Brasilia fue blindado por la Policía y el Ejército, que realizaron búsquedas en la zona por otros posibles artefactos. El Tribunal Supremo suspendió la sesión que se estaba celebrando en ese momento y la Cámara de los Diputados, ubicada cerca, fue evacuada unas dos horas después.

La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas “con rigor y celeridad”, según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales. También el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que las fuerzas de seguridad “están preparadas para asegurar el funcionamiento de los poderes constituidos”.

El vínculo con Bolsonaro

El identificado como dueño del vehículo, Tiu França, fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y pocas horas antes del ataque, publicó amenazas en su página de Facebook.

En esos mensajes, ahora borrados por la plataforma, decía que la Policía tenía 72 horas para “desarmar la bomba” que está en la casa de varios “comunistas”, entre los que cita a tres expresidentes brasileños y un periodista famoso. Asimismo, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas, y llamamientos a las Fuerzas Armadas para iniciar una “revolución”.

La Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, afirmó que los “gravísimos” hechos de este miércoles “repiten el escenario, los objetivos y la violencia del 8 de enero”.

“El coche con explosivos en la Cámara de Diputados pertenece a un candidato a concejal del PL de Santa Catarina. Son muchos los elementos que nos alertan para permanecer vigilantes en defensa de la democracia. Sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más”, dijo Hoffmann en redes sociales.

Por el ataque del 8 de enero de 2023, cerca de 1.600 personas han sido acusadas por la Fiscalía, incluyendo ejecutores, incitadores y financiadores de los ataques. De ellos, 227 han sido condenados por el Tribunal Supremo como autores de los atentados a penas de entre 3 y 17 años de prisión, por delitos que incluyen intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público.