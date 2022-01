Bruselas reclama 69 millones a Polonia de la multa por atentar contra la independencia judicial

El 27 de octubre pasado la Justicia europea impuso a Polonia una multa de un millón de euros al día mientras no retire la reforma que recorta la independencia judicial. El castigo del Tribunal de Justicia de Unión Europea respondía a la negativa de Varsovia a cumplir sus medidas cautelares, que pedían la retirada de la Sala Disciplinaria de los jueces, considerada por Bruselas y el tribunal con sede en Luxemburgo un asalto a la independencia judicial.

Pero, de momento, Polonia no está pagando esa multa. Así, la Comisión Europea ha explicado este jueves que, después del intercambio de comunicaciones con el Gobierno polaco, ha decidido reclamar 69 millones de euros en atrasos por la multa.

"Después de analizar la respuesta de Polonia a una carta del 22 de diciembre", explica el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, "la Comisión Europea ha concluido que Polonia no ha aportado pruebas de que está cumpliendo con la orden dictada por el Tribunal de Justicia el 14 de julio del año pasado".

El 14 de julio de 2021, el Tribunal de Justicia impuso medidas cautelares a Polonia, que no ha cumplido y de ahí la multa impuesta por el TJUE, relacionadas con el funcionamiento de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia, accediendo a la solicitud de la Comisión Europea en todos los puntos.

El Tribunal ordenó a Polonia suspender las disposiciones mediante las cuales la Sala Disciplinaria de la Corte Suprema puede resolver sobre las solicitudes de levantamiento de la inmunidad judicial, así como en materia de empleo, seguridad social y jubilación de los jueces de la Corte Suprema; suspender los efectos de las decisiones ya adoptadas por la Sala Disciplinaria sobre el levantamiento de la inmunidad judicial; y suspender las disposiciones que impiden a los jueces polacos aplicar directamente la legislación de la UE que protege la independencia judicial y remitir al Tribunal de Justicia las decisiones preliminares sobre tales cuestiones.

"Las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades polacas ya habían sido señaladas al Tribunal en el contexto del procedimiento judicial y se consideraban insuficientes", prosigue el portavoz comunitario: "Por lo tanto, la Comisión Europea envió ayer [por el miércoles] la primera reclamación de pagos y solicitó a Polonia que satisfaga las multas, que abarcan el período entre el 3 de noviembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, ambos inclusive".

Después de la primera reclamación, la Comisión Europea enviará a Varsovia reclamaciones periódicas para pagos mensuales. "Por supuesto", dice el portavoz del Ejecutivo comunitario, "le corresponde a Polonia cumplir urgentemente con la orden judicial de julio sobre su otra de sus preguntas, creo que ya respondí a la mayoría de ellas. En cuanto a los plazos, Polonia tiene ahora 45 días para efectuar el pago de estos 69 millones antes de que la Comisión Europea continúe con el proceso".

Si Polonia no pagase, algo que no ha pasado antes en las multas que Bruselas impone a los países cuando no aplican la legislación comunitaria, la Comisión podría retener pagos de financiación comunitaria asignados a este país, como fondos de cohesión, que se deducirían con intereses.

En un caso separado, recuerda Efe, la Comisión Europea comenzó el pasado 12 de enero a reclamar a Polonia el pago de otra multa de 500.000 euros diarios impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que Varsovia respete el fallo cautelar que le obliga a cerrar la mina de lignito de Turów, junto a la frontera de República Checa y Alemania.