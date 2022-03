Las claves del día: negociaciones sobre el estatus de “neutralidad” de Ucrania mientras la ofensiva continúa

La ofensiva ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 24 de febrero contra Ucrania desde el este, el sur y el norte del país ha entrado en su día número 21, marcado por una nueva jornada de negociaciones entre Kiev y Moscú, que dejan caer cierta esperanza en el proceso, mientras los ataques continúan en varios puntos del país y las autoridades ucranianas afirman que no han podido abrir corredores humanitarios este miércoles.

Las negociaciones

El proceso está siendo intrincado y “muy difícil”, pero representantes ucranianos y rusos están arrojando cierto optimismo sobre las negociaciones para poner fin al conflicto, que continúan este miércoles después de dos intensas jornadas de conversaciones. Informa Vanesa Rodríguez.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que este martes dijo que asumía que Ucrania no se iba a unir a la OTAN, ha destacado que Moscú mantiene un tono “más realista” en sus posiciones. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, ha afirmado que hay “cierta esperanza de alcanzar un acuerdo”.

¿En qué se centran las conversaciones? Según ha declarado el negociador ruso, Vladimir Medinski, uno de los asuntos que se están debatiendo es la posibilidad de que Ucrania sea un Estado neutral “al estilo de Austria o Suecia”, dos países que no son miembros de la OTAN. El asesor del presidente ucraniano Mijail Podoliak ha defendido que el modelo “solo puede ser ucraniano” y piden garantías de seguridad, en concreto “un acuerdo rígido con una serie de Estados garantes que asumen claras obligaciones legales para impedir activamente los ataques a Ucrania”.

Los combates

Kiev ha amanecido por tercer día consecutivo con bloques de viviendas destruidos. Un edificio residencial de 12 plantas ha resultado dañado tras ser alcanzado por los bombardeos en el barrio de Shevchenkivskyi, dice el servicio de emergencias. Los vecinos de la capital se apiñan en casas y refugios mientras sigue el toque de queda que se extiende hasta este jueves.

En la segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkov, también ha sido objetivo de ataques con dos personas muertas confirmadas y dos edificios residenciales destruidos, según los servicios de emergencia estatales que continúan las operaciones de búsqueda y han dicho que desde el comienzo de la guerra solo en Járkov, las fuerzas rusas “han matado más de 500 civiles”. También han informado de ataques en la región de Lugansk, al este.

Según el último parte del Ejército ucraniano, la aviación rusa sigue lanzando ataques con misiles y bombas “contra la infraestructura militar y civil en las regiones” de Kiev, Chernígov, Yitomir, Vínnytsia, Sumy y Donetsk.

El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, denunció este martes que fuerzas rusas han tomado como rehenes a algunos sanitarios y pacientes de un hospital de la sureña Mariúpol. El teniente de alcalde de la ciudad dijo que tienen informaciones de que “hay 400 personas allí”.







Hasta ahora, Rusia ha logrado la mayoría de los avances en las ciudades del sur y el este, mientras sus fuerzas han permanecido más estancadas en el norte y alrededor de Kiev.

La última actualización de inteligencia del Ministro de Defensa británico dice que las fuerzas rusas están teniendo dificultades para superar los desafíos que plantea el territorio de Ucrania. “Las fuerzas rusas han permanecido en gran medida sujetas a la red de carreteras de Ucrania y han demostrado su reticencia a efectuar maniobras fuera de la carretera. La destrucción de puentes por parte de las fuerzas ucranianas también ha jugado un papel clave en el estancamiento del avance ruso”.

Reino Unido cree que el “continuo fracaso” de Rusia para hacerse con el control del espacio aéreo “ha limitado drásticamente su capacidad de utilizar eficazmente la maniobra aérea, limitando aún más sus opciones”. Las tácticas de las fuerzas armadas ucranianas “han aprovechado hábilmente la falta de maniobra de Rusia, frustrando el avance ruso e infligiendo grandes pérdidas a las fuerzas invasoras”.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, dice que los ataques de las fuerzas rusas al noroeste de Kiev los días 14 y 15 de marzo “son probablemente las operaciones ofensivas a mayor escala que las fuerzas rusas que intentan rodear Kiev pueden sostener en este momento”. Los analistas creen que los intentos rusos de aumentar las fuerzas “no pueden cambiar el equilibrio de fuerzas en torno a Kiev en la próxima semana”.

Las fuerzas rusas siguen demostrando su mayor potencia hasta la fecha en el sureste y están avanzando de forma constante en tres direcciones: hacia el noreste desde Jersón, tomando territorio en las regiones de Donetsk y Lugansk, y reduciendo la bolsa ucraniana en Mariúpol, dice el ISW. “Dado que es probable que las fuerzas rusas no puedan completar el cerco de Kiev ni reanudar las operaciones ofensivas móviles en el noreste de Ucrania en un futuro próximo, la captura rusa de Mariúpol será probablemente el próximo elemento clave en la invasión rusa”. Localizado en el mar de Azov, Mariúpol, constantemente atacada, es un puerto estratégico.

Los expertos creen también poco probable que las fuerzas rusas logren rodear Mykolaiv y amenazar Odesa en un futuro próximo, “pero mantienen reservas de infantería naval no comprometidas que podrían llevar a cabo una operación anfibia o desembarcar para reforzar las operaciones terrestres rusas”. Es posible, sostienen, que Rusia intente rodear Zaporiyia y sus fuerzas están avanzando de forma lenta pero constante en la línea de contacto en el Donbás.

Los corredores

La vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, que cada mañana anuncia las rutas para evacuar a civiles durante la jornada, ha dicho este miércoles por la mañana que aún no habían recibido confirmación para abrir corredores humanitarios y ha vuelto a acusar a Rusia de violar el alto al fuego. “Durante los últimos días de los corredores, los ocupantes comenzaron a bombardear convoyes humanitarios con autobuses, los puntos de recogida en los asentamientos donde estaban previstas las evacuaciones. Las fuerzas de ocupación también están tomando rehenes. En estas condiciones no podemos transportar a las personas con seguridad”.

Sí continuarán trabajando en las rutas para la entrega de ayuda humanitaria a los residentes de las ciudades y pueblos de las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporiyia, Járkov, Kiev, Chernígov, Sumy y Jersón.

La cuestión de abrir corredores humanitarios desde Izium y Mariúpol “sigue abierta”, ha dicho. Este martes, por segundo día consecutivo, cerca de 20.000 personas lograron salir de la sitiada Mariúpol conduciendo sus propios coches, según las autoridades ucranianas. Más de 3.200 coches ya han llegado a Zaporiyia, según la administración regional. Ya se han instalado más de 3.000 personas, entre ellas 772 niños.

Ucrania y Rusia acordaron por primera vez el 3 de marzo establecer corredores humanitarios para llevar suministros y ayudar a los civiles atrapados a salir de determinadas zonas mientras las acciones militares, en teoría, se detienen temporalmente, pero su aplicación hasta la fecha ha sido lenta y limitada. Decenas de miles de personas han sido evacuadas en los últimos días, pero también ha habido muchos intentos fallidos, sobre todo desde Mariúpol, con Kiev acusando a Moscú de no cumplir plenamente los acuerdos y compromisos. Rusia también ha culpado a Ucrania de que las operaciones de evacuación no den resultados.

Las víctimas

El número total de víctimas sigue sin estar claro y las cifras reales son, casi con seguridad, mayores a las conocidas. Los últimos datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elevan a 1.834 las víctimas civiles, entre ellas 691 muertos –48 de ellos menores– y 1.143 heridos desde el 24 de febrero. La mayoría han sido causadas por “armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de misiles de lanzamiento múltiple, y ataques aéreos”.

Estas estadísticas todavía no incluyen las cientos de víctimas que han denunciado ciudades como Volnovaja, Izium, y también Mariúpol, donde las autoridades locales afirman que han muerto más de 2.300 personas en los ataques.

Cientos de miles de personas continúan escapando en busca de seguridad. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) calcula que más de tres millones de personas han huido a los países vecinos desde el comienzo de la invasión. La enorme mayoría, 1,86 millones, ha llegado a Polonia, pero también a otros países que comparten frontera como Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Rusia.

Según el ministerio de Sanidad, 117 hospitales han resultado dañados durante 21 días de guerra. Siete de ellos no son recuperables.







El nivel de bajas entre las fuerzas armadas no está del todo claro. Los militares ucranianos aseguran que Rusia ha perdido casi 14.000 efectivos, no se sabe cuántos están prisioneros. Moscú informó por primera vez a principio de marzo de sus bajas, varias veces menores que las que contabiliza Ucrania: 498 militares rusos muertos y casi 1.600 heridos. Las autoridades ucranianas no habían revelado la escala de las bajas entre sus filas, pero el presidente Zelenski reconoció este fin de semana la muerte de 1.300 soldados ucranianos durante la invasión.

En su cálculo de las pérdidas rusas, Ucrania asegura haber destruido 430 tanques, 1.375 vehículos blindados, más de 260 sistemas de artillería y de lanzamiento múltiple de misiles (MLSR), casi 200 aviones y helicópteros, así como varios barcos y aviones no tripulados, entre otros. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que se han destruido más de 2.500 elementos de la infraestructura militar ucraniana.

En Rusia, desde el comienzo de la ofensiva, las autoridades han detenido a 14.971 personas en protestas en contra de la guerra, según informa OVD-info, organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

Las sanciones

Los primeros ministros polaco, checo y eslovaco ya se encuentran en Polonia tras su visita del martes a Kiev, donde se entrevistaron con Zelenski y el primer ministro, Denys Shmyhal y expresaron su “inequívoco apoyo” a Ucrania.

Este miércoles se celebra una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. “Que no haya ningún malentendido ni error de cálculo en Moscú, estamos listos para defender a todos nuestros aliados”, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg después de que ataques rusos sobre Ucrania bordearan la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN. Informa Andrés Gil.

Tras discursos similares a los parlamentos de la UE, Reino Unido y Canadá, este miércoles, Zelenski se dirigirá al Congreso de EEUU.

El aislamiento económico, diplomático y político de Moscú sigue en aumento. La Unión Europea aprobó este martes su cuarto paquete de sanciones en el que se detalla el veto a las exportaciones de artículos de lujo, además de incluirse otros 15 empresarios próximos a Putin, entre ellos el dueño del Chelsea, Roman Abramovich. Informa Andrés Gil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo este martes que está lanzando el procedimiento para salir del Consejo de Europa, adelantándose a la votación de la Asamblea Parlamentaria que consideró por unanimidad que Rusia debe dejar de ser un Estado miembro de la organización regional. Amnistía Internacional ha dicho que la retirada de Moscú del “principal guardián de los derechos humanos y el Estado de derecho de Europa” y el abandono del Convenio Europeo de Derechos Humanos “es una tragedia para las víctimas de los abusos de derechos humanos del Kremlin”.