Las claves del día: más bombas contra Kiev, los europeos de visita y negociaciones en curso

La ofensiva ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 24 de febrero contra Ucrania desde el este, el sur y el norte del país ha entrado en su día número 20. Horas antes de que Kiev y Moscú retomaran las negociaciones, Rusia ha intensificado sus bombardeos en Kiev, destruyendo bloques residenciales. Mientras, cientos de civiles han huido en 2.000 coches particulares de la sitiada Mariúpol y el número de refugiados ya supera los tres millones, según la ONU.

Las negociaciones

Rusia y Ucrania retoman este martes las negociaciones, en las que Kiev busca un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas, después de acordar el lunes una “pausa técnica”. Está previsto que se celebre por videoconferencia, aunque por el momento no han trascendido detalles del encuentro. Ucrania ha dicho que se está trabajando en subgrupos y clarificando posturas. Informa Vanesa Rodríguez.

Paralelamente, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia están viajando en tren este martes a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Los combates

Kiev ha amanecido por segundo día consecutivo con bloques de viviendas en llamas tras varios ataques. La ciudad ha dicho que han resultado dañados parte de una estación de metro, una casa en el distrito de Dárnytsia y tres edificios residenciales de varias plantas en los distritos de Podil y Sviatoshyn. Los servicios de emergencias han informado de que han extinguido el incendio en un bloque de 16 plantas en este último distrito provocado por los bombardeos, en los que indican, han muerto tres personas y cinco han resultado heridas.

“Hoy es un día difícil y peligroso”, ha dicho el alcalde, Vitali Klitschko. Tras los bombardeos, las autoridades de Kiev han impuesto un toque de queda de 35 horas a partir de las 20:00 hora local de este martes.

Un aeropuerto en Dnipro –en el este de Ucrania, una de las ciudades más importantes del país con una posición estratégica en el río Dniéper– ha sido alcanzado por misiles rusos, según las autoridades regionales, que han dicho que ha habido una “destrucción a gran escala”.

En la región de Járkov, los servicios de emergencias dicen que han sacado los cuerpos de siete víctimas de debajo de los escombros de edificios destruidos. En la región de Mykolaiv, los trabajadores han terminado de retirar los escombros de una escuela destruida del pueblo de Zelenyi Gai, y han sacado siete cadáveres.







Hasta ahora, Rusia ha logrado la mayoría de los avances en las ciudades del sur y el este, mientras sus fuerzas han permanecido más estancadas en el norte y alrededor de Kiev.

Rusia ha dicho que que sus fuerzas armadas han tomado el control de todo el territorio en la región sureña de Jersón en Ucrania, según declaraciones del portavoz de Defensa recogidas por la agencia Tass.

La última actualización de inteligencia del Ministro de Defensa británico recuerda que durante varios días se han producido múltiples manifestaciones en las ciudades ocupadas de Jersón, Melitópol y Berdiansk. “Informaciones sugieren que Rusia podría tratar de organizar un 'referéndum' en Jersón en un intento de legitimar la zona como una 'república escindida' similar a Donetsk, Lugansk y Crimea”.

Ucrania ha denunciado los “secuestros” de los alcaldes de Melitópol y Dniprorudne. “Es probable que Rusia haga nuevos intentos de subvertir la democracia ucraniana mientras intenta consolidar el control político de Ucrania”, dice Reino Unido.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, sostiene en su última evaluación que este lunes las fuerzas rusas “lograron solo pequeñas ganancias territoriales” en Lugansk el 14 de marzo, “pero no efectuaron ningún ataque importante hacia Kiev o en el noreste de Ucrania”.

Las fuerzas rusas “siguen reuniendo refuerzos e intentando mejorar el apoyo logístico tanto en dirección a Kiev como a las operaciones del sur. Es poco probable que los intentos rusos en curso para reemplazar las pérdidas de combate tanto con sustituciones rusas como con fuentes no rusas, incluidos los combatientes sirios y el Grupo Wagner [mercenarios], permitan a Rusia reanudar operaciones ofensivas importantes en la próxima semana”.

Los corredores

Ucrania ha anunciado un día más la apertura de varios corredores humanitarios para llevar suministros y ayudar a los civiles atrapados a salir de determinadas zonas mientras las acciones militares, en teoría, se detienen temporalmente.

Según la viceprimera ministra Iryna Vereshchuk, este martes se han abierto nueve rutas en las regiones de Kiev (desde tres pueblos a la ciudad de Brovary) y Sumy (desde cinco localidades a Poltava). En la región de Járkov, se ha acordado un corredor humanitario desde el pueblo de Oskil.

Además, se vuelve a intentar evacuar a civiles desde la sitiada Mariúpol. Por segundo día consecutivo, cientos de personas están logrando salir de la ciudad conduciendo sus propios coches. El Ayuntamiento de la ciudad portuaria ha informado de que a partir de las 14:00, hora local, 2.000 vehículos han partido de la localidad. Kirill Timoshenko, jefe adjunto de la presidencia ucraniana, ha dicho que el corredor de Mariúpol a Zaporiyia funciona para coches particulares, y ha pedido a los ciudadanos, por razones de seguridad, que no hagan fotos.

El Ayuntamiento dijo este lunes que 160 coches particulares lograron salir de la ciudad por el corredor humanitario y 300 vecinos han llegado a Zaporiyia. Los principales intentos para brindar una salida segura a los residentes atrapados en Mariúpol se vieron frustrados la semana pasada por los ataques.

Paralelamente, el convoy con furgonetas cargadas con ayuda humanitaria que permanecía en Berdiansk –por incumplimiento del alto el fuego de las tropas rusas, según Ucrania– saldrá de nuevo este martes hacia Mariúpol, ha dicho Vereshchuk. “Decenas de toneladas de agua, medicinas, productos para la gente que lo está deseando”. Y a la vuelta, dice, el mismo convoy llevará “a las mujeres, a los niños y a todos los necesitados de Mariúpol” a Zaporiyia.

Organizaciones humanitarias alertan de las condiciones desesperadas de Mariúpol, una de las zonas más castigadas del país. Lleva días sin electricidad, calefacción (con temperaturas extremas) y agua tras los bombardeos, y se han enterrado muertos en fosas comunes.

Ucrania y Rusia acordaron por primera vez el 3 de marzo establecer corredores humanitarios, pero su aplicación hasta la fecha ha sido lenta y limitada. Decenas de miles de personas han sido evacuadas en los últimos días a través de corredores humanitarios, pero también ha habido muchos intentos fallidos, con Kiev acusando a Moscú de no cumplir plenamente los acuerdos y compromisos. Rusia también ha culpado a Ucrania de que las operaciones de evacuación de civiles no den resultados.

Las víctimas

El número total de víctimas sigue sin estar claro y las cifras reales son, casi con seguridad, mayores a las conocidas. Los últimos datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elevan a 1.834 las víctimas civiles, entre ellas 691 muertos –48 de ellos menores– y 1.143 heridos desde el 24 de febrero. La mayoría han sido causadas por “armas explosivas con una amplia área de impacto, incluyendo bombardeos de artillería pesada y sistemas de misiles de lanzamiento múltiple, y ataques aéreos”.

Estas estadísticas todavía no incluyen las cientos de víctimas que han denunciado ciudades como Volnovaja, Izium, y también Mariúpol, donde las autoridades locales afirman que han muerto más de 2.300 personas en los ataques.

Cientos de miles de personas continúan escapando en busca de seguridad. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas ha dicho que el número de refugiados por la invasión rusa supera los tres millones. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) calcula que la enorme mayoría, 1,8 millones, ha llegado a Polonia, pero también a otros países que comparten frontera como Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Rusia.

El nivel de bajas entre las fuerzas armadas no está del todo claro. Los militares ucranianos aseguran que Rusia ha perdido más de 13.500 efectivos, no está claro cuántos de ellos están prisioneros. Moscú informó por primera vez a principio de marzo de sus bajas, varias veces menores que las que contabiliza Ucrania: 498 militares rusos muertos y casi 1.600 heridos. Las autoridades ucranianas no habían revelado la escala de las bajas entre sus filas, pero el presidente Zelenski reconoció este fin de semana la muerte de 1.300 soldados ucranianos durante la invasión.

En su cálculo de las pérdidas rusas, Ucrania asegura haber destruido 404 tanques, 1.279 vehículos blindados, más de 210 sistemas de artillería y de lanzamiento múltiple de misiles (MLSR), más de 170 aviones y helicópteros, así como varios barcos y aviones no tripulados, entre otros. El Ministerio de Defensa ruso ha dicho que se han destruido más de 2.500 elementos de la infraestructura militar ucraniana.

En Rusia, desde el comienzo de la ofensiva, las autoridades han detenido a casi 14.923 personas en protestas en contra de la guerra, según informa OVD-info, organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

Este lunes, una periodista rusa, Marina Ovsyannikova, irrumpió en la transmisión en directo de un informativo con un cartel contra la guerra en Ucrania y la desinformación.

Las sanciones

El aislamiento económico, diplomático y político de Moscú sigue en aumento. La Unión Europea ha adoptado el cuarto paquete de sanciones sectoriales e individuales por la invasión de Ucrania. El Gobierno británico ha anunciado este martes sanciones a otras 350 personas y entidades rusas.

Canadá ha anunciado que va a imponer sanciones a 15 cargos rusos que permitieron y apoyaron la invasión para ejercer más presión sobre Moscú, informa Reuters. Zelenski se dirige este martes virtualmente al Parlamento de Canadá.

Zelenski ha intervenido también en un encuentro de dirigentes de los países nórdicos y bálticos convocados por el primer ministro británico, Boris Johnson, y ha dicho que las sanciones internacionales aplicadas hasta ahora “no son suficientes”, al tiempo que pide un “embargo comercial” total a Rusia.

“Está claro que Ucrania no es miembro de la OTAN. Lo entendemos. Llevamos años oyendo hablar de una supuesta puerta abierta, pero ya hemos oído que no puede entrar en ella. Es cierto. Hay que reconocerlo”, ha dicho Zelenski.

Moscú ha prohibido la entrada al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de otros 12 altos cargos y personalidades estadounidenses en respuesta a las sanciones de Washington, entre ellas Antony Blinken y Hillary Clinton.

El Gobierno español ha retenido de manera provisional el yate del oligarca ruso Serguéi Chémezov en el puerto de Barcelona.

El encuentro entre Estados Unidos y China en Roma este martes se vio sobrevolado por las sospechas estadounidenses de una supuesta petición de ayuda militar de Moscú a Pekín en su invasión de Ucrania, que ambos niegan.